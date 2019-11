Tërmeti/ Qeveria, 1 mln lekë për familjen e 2 vëllezërve nga Kosova

Ju sugjerojme

Qeveria ka vendosur sot në mbledhjen e jashtëzakonshme akordimin e një shume prej 1 mln lekësh të reja për familjet e dy vëllezërve nga Kosova, të cilët humbën jetën mes rrënojave të tërmetit në Durrës. Shemsedin Abazi, 32 vjeç dhe Isah Abazi, 29 vjeç punonin në Durrës si mekanikë. Ata ishin akomoduar në ambientet e hotel “Tropikal” i cili u shemb nga lëkundjet e forta mëngjesin e 26 nëntorit.

Në mbledhjen e Qeverisë, Rama tha se nga fondi i solidaritetit nuk do përjashtohet as familja nga Gjilani.









“Projektvendimi që lidhet përsëri me përkrahjen sociale dhe financiar të familjeve të viktimave është projektvendimi që ka të bëjë me akordimin direkt të një përkrahje financiare prej 1 milion lekësh të reja për çdo familje dhe patjetër për përballimin e shpenzimeve të varrimit. Secila prej familjeve të vëllezërve Abazi nga Kosova do të marrë të njëjtën përkrahje financiare prej 1 milion lekësh të reja nga ky vendim i qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Besoj që jemi dakord”, deklaroi Rama.

Tërmeti shkatërrimtar i orës 03:54 të mëngjesit të 26 nënorit la pas 50 viktima, mbi 900 të plagosur si dhe mijëra mijëra shtëp të shkatërruara.

Etiketa: Termeti 6.4 balle