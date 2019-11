Tërmeti/ Qeveria hap llogari, ja ku mund të dhuroni tjetër

Ju sugjerojme

Shqiptarët nga gjithë bota po organizohen për të kontribuar në ndihmë të banorëve të prekur nga tërmeti vdekjeprurës i datës 26 nëntor që ra në Shqipëri. Organizimet kanë qenë spontane deri më tani, por sot qeveria shqiptare ka hapur një llogari bankare të ministrisë së Financave për të bledhur fondet që do të shkojnë për banorët e zonave të prekura.

“Qeveria shqiptare përmes faqes www.e-albania.al/dhuro krijon mundësinë që çdo fond i dhuruar të shkojë në llogarinë bankare të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për t’u përdorur nga Emergjencat Civile në ndihmë të familjeve të prekura nga tërmeti. Procedura është shumë e thjeshtë ku me dëshirën tuaj mund të plotësoni ose jo të dhënat tuaja personale si emër/mbiemër/e-mail, përpara se të vijoni me vendosjen e vlerës për dhurim, e cila më pas kalon përmes platformës bankare për pagesë me kartën tuaj të kreditit ose debitit. http://www.e-albania.al/dhuro”- thuhet në njoftimin e ministrisë.









Një tjetër organizim me mbledhje fondesh online që po mbledh rreth vetes mijëra shqiptarë të diasporës është ai i tre organizatave të diasporës; Fondacioni Global Shqiptar, Germin dhe Shoqëria Shqiptare Amerikane e Masaçusets.

Fundraising i krijuar prej tyre ka arritur të mbledhë deri më tani mbi 55 mijë dollarë nga 150 mijë dollarë që është pikësynimi.

“Numri i të vdekurve është mbi 15 (pesëmbdhjetë) dhe po vazhdon të rritet, qindra qytetar janë plagosur, dhe ka mbi 1 miliard dollarë dëme nga tërmeti me madhësi 6.4 ballë në Durrës dhe Tiranë që ndodhi më 26 nëntor. Kontributi juaj do të shkojë drejtpërdrejt tek individët e prekur nga tërmeti dhe organizatat jo-fitimprurëse që po punojnë për t’i ndihmuar ata. Të jeni të sigurt se ne nuk do të nxitojmë në këtë situatë kaotike dhe të jemi joefikas – ne do të maksimizojmë përfitimet e donacioneve tuaja duke identifikuar partnerët lokalë të besueshëm dhe efektiv në Shqipëri për të punuar me ne”– shkruajnë këto organizata në mesazhin e tyre.

Ka dhe shoqata, media apo qytetarë që kanë krijuar fundraising të tjera për këtë ngjarje.

Qytetarët e thjeshtë në Shqipëri e Kosovë kanë dhënë kontributin e tyre në ushqime e rroba pranë pikave të grumbullimit, tek sheshi i Teatrit Kombëtar, etj.

Nga Kosova mesazhet e solidaritetit të qytetarëve dhe bizneseve që hapnin dyert për strehim dhe ushqim për banorët e Durrësit kanë qenë të shumta.

Po ashtu shumë biznese turistike në Vlorë e qytete të tjera kanë ofruar akomodim falas në hotelet e tyre.

