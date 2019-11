Tërmeti/ Qeveria shpall gjendjen e jashtëzakonshme

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama deklaroi mëngjesin e sotëm se Qeveria do të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme në Tiranë dhe Durrës, pas tërmetit shkatërrimtar të datës 26 nëntor.

“Do shpallim gjendjen e jashtëzakonshme bazuar në Kushtetutë. Ashtu si Kushtetua dhe legjislacioni shtjellojnë, natyra e problematikës dhe situata duhet të jetë një një gjendje të jashtëzakonshme në perimetrin e dy rajoneve që janë prekur drejtpërdrejtë, Tiranës dhe Durrësit. Por për atë që nuk e dinë, gjendja e jashtëzakonshme nuk është çështje thjesht financash. E thashe dje dhe e thotë dhe historia jonë. Pasi çështjen financiare si kemi lënë asgjë mangët. Nuk e di nëse janë të gatshëm ata që e predikonin gjendjen e jashtëzakonshme që t’u nënshtrohen këtyre masave”- tha Rama.









Sipas tij, gjendja e jashtëzakonshme është për një periudhë 30 ditore, ka hapësirat dhe detyrimet për ata që duhet ta qeverisin atë. “Mbase nuk do u vijë për shtat atyre që e kanë predikuar, pasi ka qenë një temë me të cilën mund të bënin politikë, pasi Shqipëria ishte në lot”, tha Rama, duke premtuar se familjeve te prekura nga termeti do t’u ndërtohen banesat.

Per kete, sipas Rames, do te gjendet nje skeme financimi, per te cilen ka folur edhe me koleget evropiane

“Nese zoti nuk ka bere ndoinje plan tjeter do te jemi per pak dite ne samitin e NATO dhe aty rame dakord qe jashte tryezes se samitit te bejme nje diskutim, per tae se si do te adresohet kjo plage e hapur ne vend dhe si do ndihmohet shoqeria, shteti dhe njerezit e prekur ne kete situate te veshtire”- tha Rama.

Etiketa: gjendja e jashtëzakonshme