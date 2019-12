Tërmeti/ Rama: Çdo qindarkë do të shpenzohet me ndershmëri

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama ka theksuar se fondet për rindërtimin pas tërmeti tragjik që goditi vendin, do të përdoren me ndershmëri, ndërsa paralajmëroi për ndëshkim të çdo abuzuesi.

Në një video mesazh në ‘Facebook’, Rama tha se do të verifikohet çdo akuzë për abuzim, ndërsa theksoi se do të dalë para drejtësisë kushdo që do të abuzojë.









“Nuk dua t’ju rrokanis kokën me shumë llafe, por dua t’ju siguroj që unë do bëj çmos që çdo qindarkë të shpenzohet me mençuri dhe ndershmëri. Do merren masa që çdo abuzues të shporret nga radhët tona dhe të vihet para drejtësisë”, tha Rama.

Etiketa: Edi Rama