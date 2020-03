Tërmeti u shkatërroi gjithçka, ja si do të jetë modeli shtëpive të reja në Thumanë

Ju sugjerojme



Kryeministri Edi Rama mori pjesë këtë të martë në një takim me banorët e Thumanës, ku janë publikuar edhe modelet e shtëpive të reja për personat e prekur nga tërmeti i 26 nëntorit.

Ministrja Elva Margariti publikoi modelet e banesave. “Do te ketë 3 tipologji shtëpisë. 1+1 deri në 60 metra katrorë, 2+1, deri në 78 metra katrorë dhe 3+1. Banesat janë me kopshte të veçanta. Standardi do të jetë më i lartë se sa në banesat që janë shkatërruar. Do të ndërtohen edhe shkolla dhe terrene sportive në këto zona”, tha ministrja.









“Në maj nis puna, ndërsa brenda 2 viteve do të shohim një Shqipëri të re. Zonat e ndërtuara pas tërmetit do t’i marrim shembull për t’u ndërtuar edhe në zona të tjera”, tha ministri për Rindërtimin, Arben Ahmetaj.

