Teuta ‘zhyt’ Flamurtarin në krizë dhe ngjesh klasifikimin

Fitorja ndaj kampionëve në fuqi të Superligës, Partizanit nuk ka qënë aspak rastësi. Teuta e ka mbyllur me fitore vitin kalendarit 2019, teksa ka mposhtur në transfertë, Flamurtarin me shifrat 1-3.

Durrsakët fituan një duel “të nisur” prej ditës së djeshme, por shirat e shumta detyruan gjyqtarët që ndeshja të shtyhej. Me rikthimin në fushë, superioriteti i durrsakëve ishte tepër i lartë. Emiliano Vila i dha avantazhin pas gjysmë ore lojë.









Pas inkursioneve në dhomat e zhveshjeve, ishte sërish mesfushori që gjeti fundin e rrjetës, për t’i lënë më pas vend golit të Sherif Kallakut, i cili mbylli historinë në stadiumin “Flamurtari”. Goli i Ribaj pak sekonda para fundit kishte thjeshtë vlera statistikore, me vlonjatët që shpërdorojnë takimin e 11-të për të marrë pikë.

Ndërkaq, Teuta regjistron fitoren e dytë radhazi dhe ngjesh tabelën e klasifikimit. Pas 17 javëve, kreu mbahet nga Kukësi me 31 pikë, ndjekur nga Bylis me 30 dhe Tirana, Partizani e Teuta, që ndajnë vendin e tretë me 28 pikë.

Flamurtari mbyll klasifikimin me 6 pikë, duke iu afruar akoma dhe më shumë zbritjes një kategori më poshtë. Pozicionet e tjera janë: Laçi në të gjashtin me 25 pikë, ndjekur nga Vllaznia me 23, Skënderbeu 21 dhe Luftëtari me 11 pikë.

