Thaçi: Do iki nga politika, do i kthehem familjes

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, në emisionin Pressing të T7, ka treguar planet e tij pas përfundimit të mandatit si president i Kosovës.





Thaçi ka thënë se pas mandatit si president, do t’i kthehet familjes dhe jetës si qytetar jashtë politikës, ndonëse më parë kishte thënë se do të kandidojë përsëri për president.









“Unë mendoj se pas përmbylljes së mandatit, t’i kthehem vetëvetes, t’i kthehem familjes. Do të jap kontributin tim gjithmonë për vendin, por si qytetar. Unë e kam menduar gjatë, vlerësoj se do t’i kthehem vetvetes. Do të bëj ndonjë punë tjetër jashtë politikës”, ka thënë Thaçi.

