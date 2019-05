Thaçi me tezën e Ramës, Meta: Diabolizëm i gjallë

Ju sugjerojme

“Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, flet hapur për idenë e një Shqipërie të Madhe, e cila mund të përfshijë pjesë të Maqedonisë dhe Kosovës”, shkruante përpara Samitit të Berlinit revista më e madhe në Gjermani, Spiegel.

Kurse gazeta Tagesspiegel shkonte më tej kur theksonte: “Merkel është rreptësisht kundër një shkëmbimi të tillë territorial. Frika e saj është se një demarkacion përgjatë vijave etnike do të shkaktojë një efekt domino në Ballkan. Për shembull, kryeministri shqiptar Edi Rama ka ambicie për Shqipërinë e Madhe- duke përfshirë shqiptarët në Kosovë, Serbi, Maqedoni dhe Mal të Zi”.

Vetë Edi Rama ka folur disa herë për bashkimin me Kosovën, por këtë fundjavë, radhën e kishte presidenti kosovar Hashim Thaçi.

Nga Hasi, ku mori titullin ‘Qytetar Nderi’, ai tha se në një të ardhme të afërt, shqiptarët do të jetojmë bashkërisht në një shtet.

“Ju keni qenë bashkërisht me ne në luftë dhe bashkërisht do të jetojmë në liri, bashkërisht do të jetojmë në një të ardhme të afërt, në një shtet të përbashkët Kosovë dhe Shqipëri”, është shprehur Thaçi.

Por ndërsa retorika e Thaçit dhe e Ramës vazhdon në një linjë, para pak ditësh, presidenti shqiptar e quajti këtë një delirim diabolik.

“Kam dëgjuar shpesh që thonë, ore pse të mos bashkohen të gjithë shqiptarët? Po pse të mos bashkohen të gjithë serbët, kroatët, boshnjakët… Këto delirime gjoja patriotike më shumë se folkorizëm janë një diabolizëm i gjallë. Janë përpjekje e politikanëve autoritarët për t’u shmangur nga llogaridhëniet e brendshme, për të provuar tema që spostojnë vëmendjen e opinionit. Dhe ikin të rinjtë nga Shqipëria, Kosova, Serbia, ikin kudo dhe na ftojnë për të parë një film që e kemi parë sa shumë herë këtu në Ballkan”, tha Meta.

