Thaçi nga Hasi: Kosova dhe Shqipëria do të jetojnë në një shtet

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se në një të ardhme të afërt, Kosova dhe Shqipëria do të jetojnë bashkë në një shtet. Deklaratat jo të zakonshme për një kryetar shteti u bënë në qytetin e Hasit, teksa mori titullin qytetar nderi.

“Ju keni qenë bashkërisht me në luftë dhe bashkërisht do të jetojmë në liri dhe bashkërisht do të jetojmë në një të ardhme të afërt, në një shtet të përbashkët Kosovë dhe Shqipëri’, tha zoti Thaçi.

Me tej Presidenti i Kosovës foli edhe për Luginën e Preshevës, territoret të banuara nga shqiptaret në Serbi e që sipas tij do t’i bashkohet Kosovës pa u cenuar asnjë milimetër e territorit të Republikës, pa u prekur as Ujmani dhe as Trepça në këmbim.

“Ju e dini botërisht dhe e ritheksoj edhe sot këtu në mesin e burrave të Hasit dhe grave, zotimin tim dhe përkushtimin tim jetësor që Presheva, Medvegja dhe Bujanoci t’i bashkëngjiten territorit të Republikës së Kosovës pa u cenuar asnjë milimetër e territorit të Republikës së Kosovës, as Trepça, as Ujmani, as Mitrovica, asnjë cep i territorit të Kosovës si parakusht për bashkim kombëtar”, përfundoi Thaçi në deklaratën e tij.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, është nderuar me titullin “Qytetar Nderi” nga Bashkia e Hasit.

