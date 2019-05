Thaçi “shpërthen” në akuza: Premtimi për viza ishte mashtrim nga BE

Ju sugjerojme

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi pas kthimit nga pjesëmarrja e Samitit të Berlinit në Gjermani, sot në një konferencë për media ka vlerësuar iniciativën e kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit francez, Emanuel Macron për organizimin e Samitit në Berlin. Me këtë rast, Thaçi ka thënë se paqja në rajon aktualisht është shumë e brishtë. Sipas tij, Kosova po e pëson nga kjo gjendje e sidomos për mos liberalizimin e vizave, premtim të cilin sipas Thaçit, Kosova e mori nga BE-ja me miratimin e demarkacionit me Malin e Zi.

“Takimi i Berlinit ka qenë i ndarë në dy pjesë, pjesa e parë e fokusuar në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ka qenë inkurajues angazhimi i Kancelares Merkel dhe presidentit Macron, që të lëvizet nga kjo gjendje ku aktualisht rejoin është tërësisht i bllokuar. Prandaj, vlerësoj idenë dhe qëllimin e mirë të takimit të thirrur nga kancelarja Merkel dhe presidenti Macron. E kam theksuar qartë që në hyrje të fjalës time se perspektiva evropiane për fat të keq për Kosovën, ende mbete Përkundër faktit që shpallja e pavarësisë së Kosovës më 2008, i ka dhënë fund një procesi të shpërbërjes së ish -Jugosllavisë, paqja në vendet tona ende mbetet e brishtë. Kjo gjendje është rezultat i mosnjohjes së shtetit të Kosovës nga shteti i Serbisë”, u shpreh presidenti Thaçi.

Ai po ashtu tha se “çuditërisht BE nuk po reagon ndaj veprimeve armiqësore të Serbisë”. “Ka vite të tëra që BE po hesht ndaj sjellëses armiqësore dhe anti-evropiane të Serbisë ndaj Kosovës. Çuditërisht kjo sjellje nuk e ka penguar Serbinë në perspektivën evropiane. Natyrisht që kjo sjellje ka bërë që të kemi një ngrirje të njohjeve për Kosovën nga pesë vende të BE’së. Marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, si pasojë, vazhdimisht janë të acaruara. Dialogu, përkundër rezultateve të prekshme, tani është bllokuar nga Serbia. Kushtëzimi i dialogut nuk ka guxuar të lejohet të ndodh në asnjë rrethanë. Sepse asnjëra palë nuk ka guxuar ta bllokojë dialogun në asnjë rrethane. Ky ka qenë një parim i pashkruar që e kemi ditur të gjithë. BE ka hequr vizat për Bosnjë e Hercegovinën, ndërsa kjo e fundit vazhdon të mbajë vizat për qytetarët e Kosovës”, ka thënë ai.

Thaçi theksoi se Bashkimi Evropian ka mashtruar Kosovën kur kërkoi ratifikimin e demarkacionit si kusht të fundit për liberalizmin e vizave, “Kriter për vizat ka qenë demarkacioni me Malin e Zi dhe na premtuan se pas kësaj do të hiqeshin vizat. Por fatkeqësisht ky ishte një premtim mashtrues”, u shpreh Thaçi. Sa i përket dialogut, Thaçi tha se pozicioni i Kosovës në të dy prezantimet ka qenë i qartë.

“Dialogu Kosovë-Serbi duhet të vazhdojë i pakushtëzuar, taksa duhet të mbetet në fuqi. Ishte një mesazh i qartë i kancelares gjermane dhe presidentit francez për shpejtueshmërinë e zgjedhjes së një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, për normalizim. Pozicioni i Kosovës është i qartë, Serbia duhet ta njohë Kosovën pa kushte, por duhet përgjegjësi më e madhe edhe nga Bashkimi Evropian, duke vlerësuar edhe rolin e ShBA-së”, tha presidenti Thaçi. Sipas tij, në takimin e ardhshëm në korrik që do të mbahet në Paris, do të ketë dinamik të re./Zëri.info

