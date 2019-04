Thaçi: S’rrimë dot të ngrirë me Serbinë, kufijtë jo mbi baza etnike

Ju sugjerojme

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi ka mbajtur sot një ligjëratë për situatën politike në Kosovë dhe rajon, për dialogun si dhe për perspektiven euroatlantike të Kosovës, në Londër, Britani e Madhe.

Sipas njoftimit për media, presidenti Thaçi ka thënë se ia vlen që të diskutohet për Kosovën pikërisht këto ditë kur po kremtohet 70-vjetori i themelimit të NATO-s dhe 20-vjetori i ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë.

Thaçi shprehet se “një gjë është e sigurt, se nuk do të ketë kufij të bazuar në vija etnike, dhe se Kosova do të mbetet një shtet dhe një shoqëri multietnike, duke ruajtur shpirtin e vlerave perëndimore dhe parimet e demokracive liberale të cilat i kemi ndërtuar së bashku”.

“Bota u bind se Sllobodan Milloshevici, se Serbia, nuk dëshironte as dialog, as marrëveshje, as paqe. Serbia vazhdoi fushatën e gjenocidit dhe dëboi gjysmën e popullatës së Kosovës nga shtëpitë e tyre dhe jashtë kufijve të Kosovës. Forcat serbe kryen 400 masakra rreth e qark Kosovës dhe shkaktuan mbi 20.000 viktima të dhunës seksuale”, ka thënë presidenti Thaçi.

Në njoftim thuhet se, duke folur për perspektivën e sotme të Kosovës, Presidenti Thaçi tha se Kosova tani është një shtet i pavarur, sovran, i njohur nga më shumë së 100 shtete në mbarë botën, anëtar i më shumë se 200 organizatave botërore.

Thaçi, në kuadër të këtij bashkëbisedimi të zhvilluar në institutin “Chatham House” ka folur edhe për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Sipas tij nuk është lehtë për armiqtë e dikurshëm të flasin me njëri – tjetrin, por “komunikimi dhe dialogu janë mënyra e vetme për të ecur përpara, mënyra e vetme për të arritur paqe, përndryshe do të ngelim peng i së kaluarës dhe çmimin do ta paguajnë gjenerata e ardhshme”.

Ai ka shtuar se Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë dinamik dhe energjik, dhe një gjë e tillë është e shëndetshme për procesin dhe për shoqëritë tona.

“Mbi të gjitha, marrëveshja është në interes të Kosovës, në interes të Serbisë, por edhe në interes të bashkësisë ndërkombëtare, në interes të BE-së dhe SHBA-së”, ka theksuar ai.

Duke shtuar se status kuo-ja dhe konflikti i ngrirë nuk mund të qëndrojnë, ai ka thënë se Kosova ishte dhe mbetet një partner konstruktiv në këtë proces.

“Marrëveshjet nuk mund të arrihen me veprime të njëanshme të asnjërës palë, apo me vendosjen e kushteve. Në Kosovë, mbi 70 për qind e qytetarëve e mbështesin dialogun dhe arritjen e marrëveshjes me Serbinë. Një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila do t’i mbyllë te gjitha çështjet e hapura mes Kosovës dhe Serbisë, çështjet siç janë personat e pagjetur, refugjatët, trashëgimia kulturore dhe historike, bashkëpunimi ekonomik, të drejtat e komuniteteve dhe çështjet si edukimi, shëndetësia dhe të ngjashme’, ka shtuar presidenti.

