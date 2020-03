The Guardian citon raportin sekret: Në Britaninë e Madhe do vdesin 318 mijë njerëz nga koronavirusi

Ju sugjerojme



Sipas The Guardian e cila citon një dokument nga “Public Health England” (Phe), rreth 80% e banorëve të Britanisë së Madhe do të infektohen nga koronavirusi, do të vdesin të paktën 318 mijë njerëz dhe do të shtrohen në spitale rreth 7.9 milion njerëz, kurse epidemia do të zgjasë deri në pranverën e vitit 2021.





Ndërsa në Londër dhe pjesën tjetër të Britanisë së Madhe jeta po vazhdon si zakonisht dhe, në dallim nga shumica e vendeve europiane, asnjë vend publik nuk është mbyllur, qeveria e kryeministrit Boris Johnson i konsideron masat dragoniane si kundërproduktive, por mbi të gjitha të paqëndrueshme në planin afatgjatë.









Britania e Madhe do fillojë mbylljen pak nga pak, “me rubinetë”, jo menjëherë dhe në mënyrë alternative në mënyrë që të menaxhohet fluksi dhe numri i lartë dhe i pashmangshëm i infeksioneve, pa peshuar shumë mbi sistemin shëndetësorë, i cili në të kundërt do vihej në kolaps.

Dokumenti i “Public Health England” (Phe) konfirmon të dhëna të tjera të qarkulluara ditëve të fundit. Me 80 përqind të popullsisë të infektuar, sipas Chris Whitty, autoriteti më i lartë mjekësor i qeverisë së Johnson, nëse përqindja e vdekshmërisë në Mbretërinë e Bashkuar do të qëndronte sa është tani në Itali, në këtë rast, vdekjet e vlerësuara nga epidemia e koronavirusit në Mbretërinë e Bashkuar mund të llogariten në rreth 318,000.

“Public Health England” llogarit gjithashtu se epidemia do të zgjasë, të paktën në Mbretërinë e Bashkuar, deri në pranverën e vitit 2021, me një ngadalësim në muajt e verës për shkak të më pak kohe të kaluar nga qytetarët në vende të mbyllura, dhe pastaj epidemia do të kulmojë sërish në vjeshtë dhe dimër.

Kjo është arsyeja pse, sipas linjës së “Downing Street”, është thelbësore që në Britani të ketë një lloj “imuniteti të tufës”, term ky që u përdorë para disa ditësh nga një autoritet i lartë i shëndetit në Britaninë e Madhe dhe që pas polemikave të ditëve të fundit, nuk do të dëgjohet më.

