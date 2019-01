The Independent: Shqipëria është narko-shtet, “Kolumbi e Europës”

Gazeta prestigjioze britanike i kushton një shkrim të zgjeruar investigativ fenomenit të trafikut të drogës në Shqipëri. Dyshimet e ngritura se paratë e drogës kanë depërtuar dhe infektuar thellë elitën politike dhe si u kthye vendi ynë në një “Kolumbi të Europës”.

Emri i Shqipërisë në mediat prestigjioze ndërkombëtare ka zënë hapësirë të madhe për keq, duke e konsideruar vendin tonë “narko-shtet”. Ka qenë gazeta britanike, “The Independent”, në shkrimin investigues për trafikun e drogës në Shqipëri, ku thekson se vendi është kthyer në Kolumbinë e Europës. Në vijim të shkrimit theksohet se ndonëse zyrtarët shqiptarë thonë se ka një lloj suksesi në kapjen e lëndëve narkotike, ndryshe mendojnë diplomatët e huaj në vendin tonë. “Zyrtarët shqiptarë e pranojnë se kapin vetëm 10 për qind të drogës që trafikohet. Por, një diplomat perëndimor shkon më larg. Ai tha se kapet vetëm 5 për qind. Kjo u lë trafikantëve kaq pasuri sa për të blerë autoritetet e porteve nga Roterdami në Izmir”, theksohet në investigim. Brenda pak vitesh, thonë diplomatët dhe zyrtarët në Shqipëri, vendi është bërë selia qendrore e trafikut të drogës në kontinent. Shumë druhen se paratë kanë depërtuar dhe infektuar kaq thellë në elitën politike sa do jetë e vështirë lufta ndaj drogës pavarësisht joshjes për anëtarësim nga BE. “Është Kolumbia e Europës”, -tha një diplomat perëndimor. “Është prodhues dhe shpërndarës i drogës në Europë. Është një narko-shtet. Ata do humbasin shumë para nëse heqin dorë nga trafiku për të hyrë në BE”, vijon shkrimi. Gazetari citon edhe rastin e ish-ministrit Saimir Tahiri, duke thënë se ishte e habitshme që Edi Rama nuk pranoi arrestimin e tij. “Emri i Tahirit doli nga telefonatat mes trafikantëve”, shkruan gazetari. Shkrimi më tej thellohet se si lulëzoi trafiku i drogës dhe veçanërisht i kanabisit, që mori përmasa të frikshme pas ndërhyrjes në Lazarat.

Katër miliardë euro nga droga…

Gazeta britanike, The Independent, ka publikuar një investigim të gjatë ku theksohet se Shqipëria është kthyer në Kolumbinë e Europës. Gazetari Borzou Daragashi shkruan se gjithçka nisi kur qeveria vendosi të luftojë plantacionet e kanabisit në Lazarat. Kjo bëri që trafikantët të zgjerojnë fushën duke trafikuar jo vetëm kanabis, por edhe drogëra të forta si kokainë dhe heroinë. “Grupet e trafikantëve shqiptarë vlerësohen si të parët në botë për trafik kokaine, heroine dhe kanabis”, shkruan gazetari, ndërsa thekson se: “vetëm tregtia e kanabisit në një vit gjeneron 4 miliardë euro, sa gjysma e PBB të Shqipërisë”. Një zyrtar i lartë i rojës bregdetare tha për gazetarët duke ruajtur anonimatin se vitet më të këqija ishin 2015-2016. “Ishte si në Kolumbi”, thotë ai. Shqipëria e varfër, shkruan gazetari, po njeh një bum ndërtimesh me paratë e drogës. “Shqipëria nuk është më një vend kultivimi, tashmë është kthyer në qendër të investimit, shpërndarjes dhe rekrutimit”, thotë një zyrtar i Bashkimit Europian.

Edison Faqedjeguri, mbreti i drogës…

Duke u ndalur në detaje edhe mbi emrat e të dyshuarve kryesorë që zotërojnë trafikun e drogës, gazeta përmend edhe Edison Harizajn, i ekzekutuar në Durrës dy muaj më parë. Gazetari Borzou Daragahi shkruan se lideri i trafikut në qytetin e Vlorës ishte Edison Harizaj, i njohur si Padrino ose si Faqedjeguri. Për vite me radhë ai kontrollonte trafikun e kanabisit duke nxjerrë nga loja të gjithë rivalët, por edhe duke korruptuar policët dhe zyrtarët. “Kur zyrtarët nuk bashkëpunonin, ai nuk kishte skrupuj për hakmarrje. Ai ishte nën hetim për vrasjen e një gjyqtari në vitin 2011 për çështje pronash”, shkruan gazetari. Por rivalët e Harizaj, që ai i kishte dëbuar jashtë vendit, kishin bërë pasuri të madhe me trafik droge në Belgjikë e Holandë. Një vit më parë ata vendosën të merren me Harizajn. Brenda një viti, 23 persona të lidhur me trafikun e drogës u zhdukën nga faqja e dheut, thotë gazetari Artan Hoxha. Në nëntor të vitit të shkuar u vra edhe vetë Padrino. “Ata vranë mbretin”, thotë gazetari Hoxha, duke theksuar se lufta për të marrë nën kontroll Vlorën sapo ka nisur. “Joshja për të hyrë në trafikun e drogës në një vend me të ardhura të ulëta po aq sa Kuba, duket e parezistueshme”, shkruan gazetari. Në shkrimin e tij përmendet edhe Eskobari i Ballkanit, Klement Balili. Gazetari thekson se për të ilustruar lidhjet e trafikantëve me politikën mjafton të shohësh se si sistemi i monitorimit të detit fikej para trafikantëve. Edhe pse radarët e Lockheed Martin kapin çdo mjet mbi 3.5 metra, përpara hundës së zyrtarëve kalonin skafe mbi 15 metra.

Qeveria mohon drogën, kush media shkruan është kazan…

Kryeministri Edi Rama në çdo dalje publike i quan shpifje akuzat se Shqipëria dy vjet më parë u kthye në “hambarin e kanabisit” që furnizonte tregun europian, ndërsa mediat që e përmendin këtë fenomen prej tij janë konsideruar si “kazan”. Artikulli më i fundit i gazetës prestigjioze britanike “The Independent” ende nuk është komentuar nga kreu i qeverisë. Në vitet 2016-2017 në vendin tonë për shkak të sasisë së madhe të kanabisit të mbjellë në të gjithë vendin u tërhoq vëmendja e mediave të huaja të cilët në shumë raste arrinin në përfundimin se të lidhur me trafikantët dhe kultivuesit nuk ishin vetëm drejtues policie, por edhe politikanë dhe zyrtarë të lartë të qeverisë. Aktualisht në hetim me katër akuza të rënda, ndër të cilat edhe për “trafik ndërkombëtar të drogës” është ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri. Gjatë kohës që ushtronte detyrën Tahiri pati shumë akuza për rritjen në shifra të frikshme të kultivimit dhe më pas trafikimit të lëndëve narkotike. Gjithashtu, në kërkim policor janë edhe katër ish-drejtues të Policisë së Shtetit, të dyshuar nga prokuroria se kanë favorizuar grupin “Habilaj”, kushëri të ish-ministrit Tahiri, që janë arrestuar në Itali. Pasardhësi i tij Fatmir Xhafaj rregulloi “raportet e kultivimit” ku gjatë vitit 2018 sikurse është pranuar edhe nga institucionet ndërkombëtare ka patur rënie të ndjeshme të kultivimit të kanabisit. Edhe Xhafaj pati jetën e shkurtër në drejtimin e Ministrisë së Brendshme, pasi vëllai i tij Geron Xhafaj u dënua me vendim të formës së prerë nga gjykata italiane me 7.2 vite burg për trafik droge.