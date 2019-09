Theth/ Bie në kontakt me linjën e tensionit të lartë, vdes shoferi

Ju sugjerojme

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot pasdite në zonën e Thethit. Një shofer, i cili po shkarkonte tulla nga makina e tij, ka rënë në kontakt me linjën e tensionit të lartë dhe për pasojë ka humbur jetën. Ende nuk bëhet me dije identiteti i viktimës, ndërkohë që policia ka mbërritur në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të saj.

Njoftimi i Policisë

Theth/Shkodër

Më datë 13.09.2019, ora 15:40, në qendër të fshatit Theth, Shkodër, duke punuar me një mjet vetshkarkues ka rënë në kontakt me energjinë elektrike dhe ka gjetur vdekjen shtetasi A. C. 32 vjeç, banues në lagjen Mark Lula, Shkodër.

Në vendngjarje është nisur menjëherë grupi hetimor për sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje.

