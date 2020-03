Thirrja e fortë e Maliqit: Të vazhdojë vala e protestave, Rama duhet të shporret

Ju sugjerojme



Deputeti Lefter Maliqi shprehet pro vijimit të valës së protestave, ndërsa tha se Edi Rama duhet të shporret nga politika shqiptare.

Maliqi i ka drejtuar një apel faktorit ndërkombëtar, përfshirë edhe ambasadoren amerikane, që të njohin realitetin në Shqipëri dhe të mos i bësojnë gënjeshtrave të ministrave kukull dhe mashtruesit Edi Rama.









“Nëse Edi Rama do të tentonte të bënte një protestë, ku të mos merrnin pjesë administrata e shtetit dhe ajo e bashkive, ai do të përfundonte me maksimumi 2 mijë vetë në shesh, nga të cilët do të ishin 100 deputetë që ngrenë dorën dhe i kontrollon, ministrat kukulla, ish-deputetët dhe ish-ministrat e kapur nga dekriminalizimi, si dhe drejtorët.

Do e braktisnin edhe socialistët, pasi ai ka mashtruar dhe ka gënjyer shqiptarët”, tha Maliqi, duke shprehur falënderim për të gjitha ata shqiptarë që morën pjesë në manifestimine thirrur nga Presidenti Ilir Meta në 2 mars.

Maliqi theksoi se Rama i ka kapur të gjitha institucionet e reja të drejtësisë, madje shtoi se edhe Avokaten e Shtetit emëroi avokaten personale.

“Edhe Vetting largoi prokurorë dhe gjyqtarë që nuk i shërbejnë Edi Ramës, dhe megjithë monitorimin ndërkombëtar, ai kapi KED, KLGJ, ILD, Prokurorin e Përgjithshëm e të gjitha institucionet e tjera të drejtësisë, që ose i kontrollon vetë ose janë të afërm të deputetëve të Rilindjes”, tha deputeti Maliqi.

Sipas tij, ndërkombëtarët duhet të shikojnë realitetin shqiptar ashtu sikundër është.

“Si mund t’i besojnë amerikanët Edi Ramës, kur ai akuzoi Donald Trump dhe i bëri thirrje shqiptarëve që është një turp nëse votojnë Trump për President të SHBA?

E mbani mend Ramën kur tha se nëse zgjidhet Trump do të rishikohen marrëdheniet me SHBA?

E mbani mend që ka dalë kundër nismës së SHBA dhe pro nismës së Egjiptit për Palestinën?

Edi Rama nuk do vendin e tij, që po e shpopullon dhe po i vret shpresën shqiptarëve”, tha Maliqi, sipas të cilit “Rama po poshtëron PS dhe ka emëruar ministra kukulla”.

“Edi Rama ka dëme dhe mëkate të mëdha, ndaj nuk mund të qëndrojë më. Kush është ky që thotë se shokët dhe miqtë e mi nuk m’i përcakton SHBA, kush është ky që fut në pushtetin lokal ato që DASH i ka futur në listën e zezë? Edi Rama duhet të shporret një orë e më parë”, tha Maliqi.

Sipas tij, opozita e bashkuar dhe socialistët e zhgënjyer duhet të ngrihen në valë protestash, pasi Rama nuk ikën ndryshe.

Etiketa: maliqi