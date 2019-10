“Thumbon” Patozi: Rruga jonë për në Bruksel kalon nga Prishtina

Ju sugjerojme

Koordinatori i Bindjes Demokratike, Astrit Patozi ka reaguar përsa i përket procesit të sotëm zgjedhor në Kosovë.

Përmes një postimi në rrjetin social ‘Facebook’, teksa shprehet se “rruga jonë drejt Brukselit duhet të kalonte së pari nga Prishtina”, Patozi ‘thumbon’ politikën shqiptare për të treguar se çfarë do të thotë zgjedhje të lira dhe demokratike.

Postimi i plotë

DREJT BRUKSELIT NGA PRISHTINA…

Nuk do të ishte gabim po të thuhej se rruga jonë drejt Brukselit duhet të kalonte së pari nga Prishtina.

Të paktën do të mësonim si bëhen zgjedhjet dhe me këtë rast do t’i kishim kursyer edhe Bundestagut disa kushte për hapjen e negociatave.

