“Ti dhe Ermali, milionerë nga injoranca”/ Ja ç’thotë Bes Kallaku

Një ndjekës i ka shprehur publikisht mendimin Bes Kallakut se së bashku me Ermal Mamaqin kanë bërë para vetëm në sajë të injorancës shqiptare. Mirëpo, Besi duket se është revoltuar dhe nuk e ka kursyer ironinë.

“I keni rënë lapsit ju me shqiptarët, që qeshin me ka*rlliqet tuaja dhe të Ermalit. U bëtë milionera me injorancën tonë. Ju lumtë, i fusni një film pa lidhje, leku letër. Shenjat e kiametit”-ka shkruar një ndjekës në postimin e aktorit të humorit.

“Nuk ke faj vllai, fiks shenjat e kiametit. Kur lexoj komente dhe arsyetime si ky i yti më vjen t’i them Zotit: Gjatë e ke çu…mbylle me kaq”– ka shkruar Bes Kallaku.

Ky koment vjen pas lajmërimit të aktorit se së shpejti do të sjellë për publikun një film të zhanrit komedi. Kujtojmë se para pak kohësh edhe Ermal Mamaqi solli në kinematë e vendit komedinë “2 Gisht Mjaltë”.

Etiketa: bes kallaku