“T’i heqësh gradat gjeneralit, si t’i marrësh burrninë”

Ish-deputeti i PD, Oerd Bylykbashi ironizon ministrin e Brendshëm, Sandër Lleshaj duke i kujtuar se kryeministri Edi Rama po e përdor kundër opozitës. Përmes një statusi në rrjetet sociale, Bylykbashi shkruan se Rama i hoqi spaletat dhe gradën e gjeneralit, duke i hedhur poshtë një karrierë të tërë ushtaraku. Pas këtij përdorimi nga Rama, shkruan ish-ligjvënësi demokrat, Lleshajt shumë shpejt do t’i duhet të gjejë punë në privat.

Kjo pasi, siç shkruan Bylykbashi, pas dorëzimit të gradave, Lleshaj po zbaton edhe udhrat e paligjshëm të eprorit, siç është dhunimi i qytetarëve të thjeshtë nga policia apo dhe përdorimi pa arsye i gazit lotsjellës në protestat e opozitës.

Postimi i Bylykbashit:

Eh mer Minister Lleshi, si do te ikesh!

Kur Rama te hoqi spaletat dhe graden e gjeneralit per te te bere minister, ti pranove te te hidhnin poshte nje karriere te tere ushtaraku deri ne majat e saj. T’i heqesh gradat nje gjenerali eshte si t’i marresh burrnine. Po ti s’e pate problem mer Minister Lleshi.

Pas kaq zullumesh qe ke bere per llogari te urdheruesit tend ne kurriz te qytetareve qe mbrojne shtepite apo protestojne per te drejtat e tyre, mendo ndonje pune ne privat. Nje gjeneral i mire kundershton urdherin e paligjshem, por ti pranove te heqesh gradat per te zbatuar urdherat e paligjshem. Mos harro, vetem me 6 muaj denim me kusht per zullumet e tua, ty te ndalohet te punosh per te pakten 5 vjet edhe si specialist i thjeshte. Se me buke ne traste nga pas do te na kesh.

