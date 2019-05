Tirana-Partizani/ Tifozët e kuq pushtojnë Tiranën

Ju sugjerojme

Tifozët e Partizanit janë organizuar të gjithë për të shkuar drejt stadiumit “Selman Stërmasi”, në vigjilje të derbit të madh të kryeqytetit me Tiranën. Në rrugët e qytetit, me kore të shumta, ata kanë ndezur Tiranën, teksa të gjithë marshojnë drejt stadiumit, ku në orën 16:30 do të nisë edhe derbi.

Me risi vjen edhe Partizani në këtë takim. Klubi ka përdorur sot për herë të parë, autobusin e ri, i cili është i një prodhimi të viteve të fundit, dhe me një logo të re. Gjithashtu edhe të gjithë lojtarët e Partizanit janë të veshur me kostume, si për të qenë sa më zyrtarë në këtë ndeshje, që mund të kthehet në festë për ta.Ndërkohë, kujtojmë se tifozët e organizuar të Tiranës, grupimi “Tirona Fanatics”, nuk do të jenë të pranishëm në këtë sfidë.

Lexo edhe:

Etiketa: partizani