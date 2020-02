Tirana përmbys Teutën në “Air Albania”, Kukësi “shkel” Flamurtarin në Vlorë

Ju sugjerojme

Tirana dhe Kukësi nuk falin në javën e 20-të të Superiores, fitojnë respektivisht 2-1 ndaj Teutës e 1-4 kundër Flamurtarit, duke u shkëputur në krye të renditjes me 38 dhe 37 pikë. I pritshëm suksesi i verilindorëve në Vlorë, ndërsa bardheblutë dhuruan spektakël në “Air Albania”, duke përmbysur avantazhin fillestar të “Djemve të Detit”.

Takimi në kryeqytet u luajt në një atmosferë elektrizuese në impiantin modern, që i nxiti futbollistët e të dyja skuadrave të jepnin më të mirën në fushë. E nisi më mirë ndeshjen Teutës, që pas shkëndijës që dha me Kolubalinë, realizoi golin e epërsisë me Lorenco Vilën, i cili kërceu bukur me kokë pas krosimit të Todorovskit nga e djathta, 0-1 (13’).









Për ta ndihmuar Tiranën që të kthehej fuqishëm në lojë mendoi një ish si Stivi Frashëri, që gaboi rëndë duke i dhuruar topin brazilianit Cale, i cili bëri më të thjeshtën, duke pasuar për Michael Ngoo, që pasi dështoi në momentin e parë (goditi shtyllën), e pati të lehtë më pas ta dërgonte topin në rrjetë, 1-1.

Bardheblutë morën zemër dhe në minutën e 39-të shënuan edhe golin e 2-1 me Agustin Torasën, që pasi shmangu portierin Frashëri, në pozicion të prirët, nxori jashtë loje edhe dy mbrojtësit e Teutës, që tentuan t’i zinin rrezen topit 2-1. Goditjen tjetër të rëndë Teuta e mori në minutën e 42-të, me kryesorin që i nxori kartonin e kuq Çyrbjes, për një veprim të nxituar ndaj Calesë, që ishte i shtrirë në tokë.

Në pjesën e dytë nuk munguan rastet, sidomos në portën e Teutës, që ishte e detyruar të linte hapësira pas, për shkak të inferioritetit numerik, por bardheblutë nuk arritën ta mbyllnin ndeshjen, sikurse ndodhi në rastin e minutës së 81-të, kur topi i goditur nga Ngoo përfundoi në shtyllë, por Batha, me portën e boshatisur, goditi keq.

Teuta e pati të pamundur në minutat e fundit për të shmangur humbjen, megjithatë duhet përgëzuar për gjithçka dha në fushën e blertë.

Sfida e Vlorës, mes Flamurtarit dhe Kukësit, pati pak histori. Skuadra e drejtuar nga Duro shënoi dy gola të shpejtë me Shkurtajn, një me aksion dhe tjetrin me 11-metërsh. Në fillim të pjesës së dytë një gol u bukur i realizuar nga Vrapi i Flamurtarit u duk sikur hapi ndeshjen, por Kukësi, me shumë përvojë, mbylli gjithçka shumë shpejt me rrjetat e Musollit dhe Marko Van Basten Çemës.

