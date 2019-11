Tiranë, çahen kollonat e një pallati tek ‘Kodra e Diellit’

Ju sugjerojme

Kolonat e një pallati pranë Kopështit Botanik në Tiranë kanë pësuar krisje si pasojë e tërmetit të fuqishëm 6.4 ballë. Edhe postgoditjet e njëpasnjëshme kanë rezultuar fatale.

“Miq! Kjo çarje dhe dëmtim strukturor është në katin e parë të një pallati në Tiranë në Rr. “Kodra e Diellit”, përbri Kopështit Botanik në Selitë. Pallati ka thyerje të kolonave mbajtese dhe spostim të lehtë por të dukshëm nga krahu Veri-lindor, pikerisht ne fugat amortizuese.









Nga krahu Jug-perendimor ka nje thyerje te gjere dhe nje ngritje me 4 mc. Deri tani askush nuk ka ardhur, madje as zemergjeret e Bashkise dhe Qeverise. Por banoret qendrojne brenda neper shtepi dhe askush s’e ka vene re demtimin. Une nuk jam ekspert, por fola me dy te tille qe me thane se kjo eshte serioze…! Zoti e befte mire!”, është shprehur qytetari, raporton Shqiptarja.

Etiketa: kodra e diellit