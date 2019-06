Tiranë/ Plagoset me thikë një 25-vjeçar pas një konflikti të çastit

Ju sugjerojme

Një i ri 25-vjeçar është plagosur me thikë mesditën e sotme në Tiranë, në rrugën “Frosina Plaku”. Deri tani bëhet me dije se incidenti ka ndodhur pas një konflikti të çastit me disa persona, por nuk dihen ende shkaqet që kanë çuan në përplasjen dhe më pas në plagosjen e 25-vjeçarit. Pas ngjarjes, i riu është transportuar menjëherë në spitalin e traumës për të marrë ndihmën mjekësore.

Njoftimi i Policisë:

Tiranë/Informacion paraprak

Në rrugën “Frosina Plaku”, dyshohet se gjatë një konfkikti për motive të dobëta shtetasi E.K, ka plagosur me mjet prerës shtetasin S.Gj, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Shërbimet e Policisë po punojnë për kapjen e shtetasit E.K.

Etiketa: me thikë