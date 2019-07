Tjetër aksident tragjik te TEG-u, humb jetën 31-vjeçari

Ju sugjerojme

Një aksident i rëndë automobilistik me pasojë vdekjen e një 31-vjeçari ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Elbasan-Tiranë. Shtetasi në fjalë me iniciale B. M., ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga duke u përplasur me bordurën anësore.

Policia bën të ditur se si pasojë e përplasjes së fortë i riu ka humbur jetën. Policia ka nisur hetimet për ngjarjen.

Tiranë/Informacion paraprak

Në aksin rrugor Elbasan-Tiranë, në afërsi të TEG-ut, mjeti me drejtues shtetasin B. M.,31 vjeç ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga duke u përplasur me bordurën e rrugës.

Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë vetë drejtuesi i mjetit.

Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.