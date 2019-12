Tjetër ngërç, Gjykata e Posaçme shtyn seancën për Emiljano Shullazin

Ju sugjerojme

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe krimit të Organizuar ka shtyrë seancën për Emiljano Shullazin dhe 4 të pandehurit e tjerë për shkak të kalimit nga Gjykate e Apelit për Krime të Rënda në GJKKO e Apelit.

Avokatët kërkojnë që t’u vihen në dispozicion një akt i kalimit për kompetencë gjithashtu ata çmuan se dy anëtarët e trupës gjykuese Artur Kalaja dhe Etleva Temo nuk janë gjyqtarë të posaçëm dhe për këtë arsye duhet që të shprehet Këshilli i Lartë Gjyqësor.









Në lidhje me këtë ngërç procedural u shprehën edhe prokurorët e prokurorisë së posaçme të zgjedhur me short Altin Dumani dhe Eneid Nakuçi, të cilët kërkuan që duhet të shprehet KLGJ në lidhje me trupën gjykuese. Ndërsa avokati i caktuar kryesisht nga gjykata për Endrit Zelën ka dhënë dorëheqjen nga mbrojtja e tij.

