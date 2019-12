Tjetër skandal në Seria A, Antimafia italian heton disa ndeshje për trukim

Ju sugjerojme

Skandali i trukimeve në futboll këtë herë mund të godasë Serie-A. “Operacion Oikos”, nga i cili përfunduan të arrestuar ish-futbollistë të njohur në Spanjë, mes të cilëve edhe ish-i i Real Madrid, Raul Bravo, duket se po shtrihet edhe në Itali, ku ka dyshime të besueshme se ka të paktën një ndeshje të trukuar në sezonin e kaluar në Serinë A. Ministria e Brendshme Spanjolle ka bërë të ditur se Antimafia italiane dhe Policia e Shtetit në këtë vend kishin nisur hetimet e tyre rreth lidhjeve të spanjollëve me italianët, duke marrë pjesë të përgjimeve që kishin lidhje me ndeshjet e dyshuara. Zërat qarkullonin që në muajin qershor, kur shpërtheu skandali në Spanjë, por duket se më në fund janë vënë në lëvizje strukturat e shtetit në Itali për t’u marrë seriozisht me këtë çështje. Sipas informacioneve të “El Pais”, policia italiane ka bërë edhe një arrestim, ndërsa ka zbuluar një rrjet bastesh klandestine, të cilat viheshin edhe nga sportistë në një pikë në qytetin e Tivoli. Ndeshja e përmendur në përgjimet spanjolle është ajo mes Cagliarit dhe Frosinones, e përfunduar me fitoren 1-0 të së parës dhe për të cilën ka një telefonatë ku një shtetas italian, Matia Marioti, i komunikon Carlos Aranda, ish futbollist dhe një nga krerët e grupit spanjoll, se do të takohej me lojtarët e Frozinones për të diskutuar trupimin e rezultatit të ndeshjes ndërsa kishte pjesëtar të kësaj skuadre që i kishin borxh rreth 120 mijë euro. Cagliari fitoi atë ndeshje me një penallti në minutën e 27 të sfidës. Vipsport









