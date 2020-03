Tollumbat e Migjenit dhe skarpinat e realitetit

Ju sugjerojme



Novelat e qytetit të veriut

NJERIU DHE SHTAZA

Bindja e Migjenit se njerëzit rrojnë e sillen si shtazët shihet tek mendimet e malsores tek “A don qymyr zotni?”. Dy hije të kapërthyeme, hija e kalit dhe hija e malsores, një tansi jetsore! Malsorja nuk dron prej lugetënve dhe bubazhelave, por njerzit i ka frigë, pse asht e re dhe e bukur.

Tek “Bukuria që vret” njerzit çohen, i lëshojnë vend rreth zjarrmit, lopës së shtëpis, Larojës. Se njerzit kundrejt njerzve s’kanë mëshirë, por kundrejt shtazve-po.

Po kaq interesant vjen tek “Gogoli” friga e fmive, me zemrat si e zogut në dorë të njeriut, kur nanat për me qetue veten, i tmerrojnë me thagma të tilla. Zot shpëtoji nga trutë e smundë, sa pa u ra pika-lutet Migjeni. Dhe në frigë kolektive, në panik, psikologjia e njerzve dhe e shtazëve asht një.

Tek “Sokrati i vuejtun- apo derr i kënaqun” Migjeni del në përfundimin se njeriu në vend që të naltsohet ndër sfera të kullueta e të shklasi prej hyllit në hyll me hapa përparimi, njeriu poshtnohet e bahet derr, se nuk mund të mshehi cilsinat e derrit, qashtu ia lun lojën…kujt? Vetes!

PATRIAKALIZMI

Në tregimin “Kthimi i studentit në shtëpi” Migjeni pasqyron shoqërinë patriakale, ku babai anakronik apo dhandri tatalosh vendosin mbi bijën apo vajzën e fejueme, që veç ndan dyshek me burrin, pa ngritë zërin për dashni e lumtuni. Mjaft t’jetë mashkull, të jetë i pasun, zog i dreqit. Mshehë në ndonjë skutiliq, motra qan fatin, dhe ia loz pas shpine të shoqit, me shegertin e tij Lulin njëzetvjeçar. Tradhëton, pa patur mundësi tjetër. Një asht fati! Duhet shmang skandali, ani pse vuen tue fjetë me nji plak a idiot, se skandali shkakton vdekjen e njeriut.

E gjesti donkishotesk i kundërvënies, pasohej nga shkeljet kanunore, për të cilat më pas gërsiste pushka. Me la nderin, a thua nderi asht ujë. M’at akt burrnor qëndron fisnikia e racës sonë- thonë moralistët. M’at akt shtazor qëndron primitiviteti dhe injoranca e shoqnisë tonë që imponon- thotë Migjeni i revoltuar, kur Nushi i pafuqishëm ndaj fatit të motrës deklaron: Pandej shoqni, po deshe të mos lozin në kurriz tand, ndrro format, hiqi bragashat!

REVOLTA DHE PAMUNDËSIA

Për të gjitha këto probleme sociale, Migjeni , pavarsisht shkaqeve që rendit më lart, është i vetëdijshëm, por edhe i pafuqishëm për t’i ndryshuar gjërat. Ai ndihet i revoltuar, revoltë që shprehet po aq fort edhe në novelat e tij, ashtu siç e gjejmë tek poema e mjerimit, recital i malsorit etj. Revolta e Migjenit, mbetet vuajtje e brendshme e personazheve, por asnjë prej tyre nuk lufton të ndryshojë fatin e vet.

As motra e Nushit që zgjedh të tradhëtojë të shoqin, as malsorja e qymyrit, që me perëndimin e diellit, ul kryet që i peshon randë, bashkë me uljen e çmimit, kuqet e niset pas burrit, duke ia pa hajrin mëkatit të vet. As Dila që hidhet në humnerë, nga mungesa e Cubit, as Lukja që përfundoi në çmendinë. As Kola, që i vjen të t’ulurijë si bisha, por ul kryet, i shkyem e i lodhun, i pafuqishëm, duke i mbërthyer sytë përtokë, në një vrimë ndër drrasë.

Po kështu edhe tek “Të fala nga fshati” Migjeni shprehet se zhytet në veten e tij, shëtit i fundosun në vete, fare pa kompas, e me një oriertacion spontan, duke vuejt me njeriun, me besimin tek mbinjeriu!

Bota mbarë asht sëmurë prej akrobacionit dallandyshuer, por njerzit nuk janë të zotët t’anatemizojnë sëmundjen epidemike bashkë me shkaktarin e saj- shprehet ndryshe pafuqia e shoqnis. Pafuqi që pavarsisht vullnetit të mirë të mësuesit, nuk e mposht bindjen primitive të Zenelit, se jemi të vegjël e s’kemi kurrgja, si shtetet e tjerë. Pesimist ai i hyp kalit imagjinar me flatra, nga reja në re, larg halleve të globit, ku Shqipnia asht e vocërr, mezi shifet.

STILI

Proza e Migjenit është po aq moderne sa poezia e tij si nga forma po aq edhe nga tema e trajtuar. Në prozën e tij me një stil ekspresiv përshkruhet shoqëria, fshati apo qyteti me problematikat e tij, që përcillen herë me ironi, herë me dhimbje dhe herë me revoltë e akuzë të drejtpërdrejtë. Përdoren metafora antitetza, alegoria, apostrofi e figura të tjera në funksion të ideve. Këto ide shtjellohen gjithmonë pasi Migjen përdor pyetjet, në dukje retorike. Ato theksojnë edhe më tepër idenë, si në fillim, fund, apo gjatë prozës. E gjejmë edhe si titull. Psh. tek “Tragjedi apo komedi?” apo “Sokrat i vuejtun apo derr i kënaqun?”, “A don qymyr zotni?”.

Tek “Mollë e ndalueme” autori e mbyll ankimin me: -Tan-tan-tan-tan! Deri kur kështu ma?Ndërsa tek vetvrasja e trumcakut, Migjeni pyet me sarkazëm: -A pak po kemi kapërcime logjike, morale dhe dogmatike në botën reale?

Tek “Historia e njenës nga ato” Migjeni e nis:

– Kush nuk e kujton? Kush nuk e kujton or shok atë, njenën nga ato?

Tek “Ose…ose…” Migjeni logjikon: – A ka me sjellë historiku fletën e re, apo do vazhdojë me fletën e vjetër? Mos asht dhe kjo vetëm ironi kohe?

Pas këtyre pyetjeve, apo për të mbërritur tek pikpyetja Migjeni, ka dilemat e tij, zgjidhjet e tij, që edhe pse i pafuqishëm për t’i realizuar, guxon që t’i shpallë, gati në urdhërore:

– Hiqi bragashat!

– Të çelen arkapiat!

– Fjala asht, a do vazhdojë njerzia të lozi rolin e Hamletit të çmendun apo lojën e Don Kishotit aventurier.

– A shifni? Një fjalë magjike! Hokus- pokus! Sa bukur!

– Qeshu paljaço, ndërsa zemra të pëlset. Të jesh i gëzuem, se gëzimi u jep shpresa dhe tjerëve.

– Besoj në mbinjeriun!

Në prozën e Migjeni vihet re përsiatja dhe mungesa pothuaj e dialogut, jo aq i shpeshtë sepse personazhet vuajnë përbrenda më të shumtën e herës, pa e treguar, apo pa reaguar ndaj saj.

Vuajtja në prozën e Migjenit ka karakter autobiografik. Një i ri, i varfër, jetim, për më tepër i sëmurë kronik nga turbekulozi, me dhimbje gjithë kohën, nuk ka sesi të mos e reflektojë këtë në letërsinë e tij. Këto emocione të forta, që kalojnë ndonjëherë deri në mllef, imponojnë intonacion të fortë, duke u dhënë aq forcë fjalëve, sa janë pa përjashtim proza poetike, të interpretueshme po aq sa poezia. Kemi parasysh:

“O si nuk kam një grusht të fuqishëm

T’i bie mu në zemër malit që s’bëza…”

Më kujtohet në fund të gushtit të vjetshëm, ndërsa rrinim në rradhë për librat e fëmijëve, njërës nga gratë i bie të fiktë, asfiksohet, ndoshta nga luhatja e tensionit, ndoshta nga qëndrimi në diell…Pas dhënies së ndihmës së parë, ajo u përmend dhe pasi i erdhi ngjyra e fytyrës në vend, u kthye nga dritarja e dyqanit ku shpërndaheshin librat, ngriti grushtin e saj dhe briti:

– Luni more duert! Na e morët shpirtin! E di unë qysh e doni ju! Tu hysh bam e bam, me shkelma e me grushta, që na katanisni në ket derexhe!

-Ah, si nuk kam nji grusht të fuqishëm

Ti bie mu në zemër…- nis nën zë një nxënës në rrjesht.

– Atë grushtin e Migjenit doni ju, shumë të drejtë ka zonja e sëmurë- e plotësoi një djalë as njëzet vjeç.-këtu na ra pika e diellit, sëmuresh edhe të jesh mirë.

Shpërndarësit, një djalë e një vajzë, vazhdonin pafajsisht të numëronin e gruponin librat sipas klasave e kërkesave, duke nënqeshur me fjalët e gruas. Nuk ishin aq rastësisht aty, por ama ata ishin vrima e fundit e bishtit të kavallit, të cilit i frynte gruaja.

-Të drejtë ke moj zonjë- ndërhyri një baba apo gjysh nga të rradhës së burrave- po për cilët grushta e ke fjalën? Më thuaj cilët grushta?

Kjo kohë e ka kokën në hava, dhe skarpinat e larta sa ta thyejnë kokën, e grushtat tanë nuk e mbërrijnë. Ndërsa neve sot na kanë mbetur veç tollumbat e Migjenit…

