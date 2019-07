Tottenham finalizon blerjen më të shtrenjtë të historisë

Tottenham ka shpenzuar 72 milionë euro për të blerë Tanguy Ndombele nga Lyon.

Mesfushori ka udhëtuar në Londër për vizitat mjekësore ditën e martë pasi ra dakord për një kontratë gjashtëvjeçare me klubin e Premier League.

Spurs do të paguajnë një shifër fillestare 63 milionë euro, e cila mund të shkojë në 72 milionë në varësi të bonuseve të ndryshme të përfshira në kontratë.

Kjo shifër thyen atë të 50 milionë eurove të paguar për Davinson Sanchez dy vite më parë.

✍️ We are delighted to announce the signing of Tanguy Ndombele from Olympique Lyonnais.

🇫🇷 The France international central midfielder has signed a contract with the Club until 2025.#WelcomeTanguy ⚪️ #COYS pic.twitter.com/5GhqGi1q5g

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2019