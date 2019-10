Toyota prezanton Yaris-in e ri (FOTO)

Ju sugjerojme

Toyota ka prezantuar Yaris-in e ri, i cili arrin në një platformë krejt tjetër, me një enterier të ri dhe njësi motorike. Gjiganti japonez ka investuar shumë në vogëlushin e tij urban, i cili është modeli më i shitur i Toyota-s në Europë.



Gjenerata e katërt u projektua në Europë, me fokus klientët në “Kontinentin e Vjetër”, dhe do të vazhdojë të prodhohet në fabrikën Valenciennes në Francë.









Megjithatë, për herë të parë Toyota do të përdorë emrin Yaris globalisht, si me Corolla. Yaris vjen me tre njësi me benzinë, të gjithë me tre cilindra. Modeli bazë është një njësi 1.0-litra me një transmetim manual me pesë shpejtësi.

Modeli 1,5 litra vjen me një manual automatik me gjashtë shpejtësi ose CVT më të vogël, dhe ka edhe një njësi hibride. Modeli bazës po ashtu posedon agregat 1.5-litra që siguron 80 kuaj fuqi.

