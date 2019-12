Tragjedia në familjen Lala/ Tjetër objekt i ngritur mbi falsifikime

Ju sugjerojme

Një tjetër ndërtesë që solli një tragjedi në Durrës, ishte ajo e familjes Lala në zonën ish-Kënetës, në lagjen nr. 18/1, në rrugën “Mihal Rama” Durrës. Kjo familje humbi 8 anëtarë nën rrënoja.

News 24 ka siguruar dosjen e prokurorisë ku konstatohen disa paligjshmëri lidhur me ndërtimin që është bërë në emër të gjyshes së shtëpisë Sahadete Lala, por jo nga vetë familja.









Nga hetimet rezulton se vila 4 katëshe nuk është ndërtuar nga vetë familja, por nga shtetasi Rasim Shehu i cili për të bërë legalizimin në emër të Sahadete Lalës ka përdorur një akt të falsifikuar.

Shehu e ka ndërtuar këtë objekt me porosi të familjes Lala, pa projekte të miratuara në lidhje me strukturën dhe qëndrueshmërinë e objektit.

Pas kryerjes se procedurës së legalizimit të objektit dhe nevojës për regjistrimin e tij, nga ana e shtetases Nevjana Isufi me profesion Arkitekte dhe aktualisht drejtuese ligjore e shoqërisë J&F Architectural Designer SHPK, është firmosur në emër të shtetasit Vasil Gjoni me detyrë Inxhinier lidhur me plan rilevimin e banesës dhe planvendosjes së saj. E pyetur lidhur me këtë fakt ajo ka deklaruar se ka firmosur në emër të studios.

“Ekzistojnë dyshime të bazuara se nga ana e shtetases Nevjana Isufi, në cilësinë e hartuesit të ‘Planit te rilevimit’ datë 30.10.2015 për pasurinë në emër te shtetases Sahadete Lala shtetasja Nevjana Isufi ka nënshkruar në emër të Ing. Vasil Gjoni i cili nuk e ka përpiluar dhe nënshkruar këtë ‘Plan Rilevimi’, duke sjellë për pasojë regjistrimin e pasurisë me një plan rilevimi të falsifikuar dhe duke kryer në këto kushte veprën penale të ‘Falsifikimit të dokumenteve’ parashikuar nga neni 186/3 të Kodit Penal”, thuhet në dosjen e Prokurorisë.

