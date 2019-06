Trajneri më i paguar në botë, zbuloni emrin surprizë që kryeson

Pagat dhe transferimet e lojtarëve janë “çmendur” në tregun e futbollit, por nga ky trend janë prekur edhe pagat dhe klauzolat e trajnerëve.

Diego Simeone i Atletico Madrid është trajneri më i paguar në botë. Argjentinasi arkëton plot 23 milionë euro nga kontrata e re me klubin spanjoll. Pas tij vjen Pep Guardiola, që merr nga Manchester City 5 milionë euro më pak se Simeone.

Vlaverde ndjek me 12.5 milionë euro tek Barcelona, ndërsa rikthimi i Zidane tek Real Madridit u kompletua për pagën 12 milionë euro në sezon.

Në vend të pestë është ngjitur Antonio Conte, që me firmën tek Inter do të marrë 11 milionë euro. Fabio Cannavaro është trajneri i vetëm jashtë Europë që merr 7.5 milionë euro, saktësisht në Kinë tek klubi i Guangzhou Evergrande.

Edhe pse i larguar nga Juventus, Massimiliano Allegri mbetet në fuqi me pagën 7.5 mln euro që do të marrë, nëse nuk gjen klub tjetër.

