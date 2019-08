Trajneri spanjoll: Pa fituar Botërorin, Messi s’mund të jetë më i miri

Ju sugjerojme

José Antonio Camacho, trajneri i njohur spanjoll, ka nënvizuar në një intervistë për “El Mundo” se “Messi nuk mund të jetë lojtari më i mirë në botë, as në histori, nëse nuk e fiton një Kupë Bote”. Camacho, i cili pranon se është tifoz i yllit të Barçës, flet haptazi edhe për Cristiano Ronaldon, Neymar, Maradona…

LEO MESSI – “Ai është një lojtar shumë i mirë, por nuk mund të jesh më i miri në botë, as në histori, nëse luan tek Argjentina dhe nuk fiton një Kupë Bote. Ka vende me traditë më të vogël dhe, të mos e fitosh Kupën e Botës, mund të jetë më pak domethënëse. Argjentina është një fuqi e nivelit të parë. Jo, pa një Botëror të fituar, Messi nuk mund të jetë më i miri”.

MARADONA, NEYMAR, DE JONG – “Me talentin që kishte, nëse do ta kishte marrë karrierën e tij aq seriozisht sa Cristiano Ronaldo dhe Messi, Maradona do të ishte akoma aktiv edhe sot, duke dhënë më shumë. Cristiano Ronaldo është futbollist shumë i mirë dhe superprofesionist, si Messi. De Jong duhet të përshtatet me realitetin e ri, të ketë një rol të ndryshëm. Neymar e di se largimi i tij nga Barça dhe kalimi te PSG nuk ka qenë pozitiv për karrierën. Ky veprim e ka lënë mbrapa Cristianos dhe Messit. Te PSG nuk mund të bëhet më i miri në botë. Nëse Neymar është inteligjent, ai duhet të përqendrohet dhe t’i bëjë gjërat mirë, sepse kudo që të shkojë do të ketë një “shpatë mbi kokë”. Karriera e tij do të jetë kudo në rrezik”./TS/

