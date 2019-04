Tre letra të Napoleonit për Jozefinën, shiten mbi 500 000 euro

Ju sugjerojme

Tre letra dashurie, të cilat janë shkruar nga Napoleon Bonaparti për bashkëshorten e tij Jozefina, janë shitur sot në një ankand në Paris për 513 500 euro, njoftoi shtëpia e shitjeve “Drouot”. Konkretisht bëhet fjalë për letra të shkruar mes viteve 1796 dhe 1804.

Gjeneral Bonapart do t’i shkruante konkretisht dashurisë së tij më 18 prill të vitit 1796 rreth faktit i t’u ndjerit i vetmuar dhe i harruar nga ajo. “Asnjë letër nga ti, e dashura ime e adhurueshme; duhet të jesh e zënë me gjëra shumë të ëmbla përderisa ke harruar bashkëshortin tënd, që në mes të çështjeve dhe lodhjeve më eksesive vetëm të mendon dhe të dëshiron (…) Jam i izoluar. Ti më ke harruar. Kanë kaluar tetë ditë që qëndroj mbi kal. Aspak netë, aspak pushim, aspak gjumë”– do të shprehej Napoleoni gjatë një fushate në Itali.

