“Tre pëllëmbe sipër meje”, Elton Deda na prezanton me të birin

Kantautori i njohur shqiptar, Elton Deda ka prezantuar të birin për herë të parë. Djali quhet Fjordi dhe ka ngjashmëri të madhe me babain, sidomos në pjesën e syve. “Me mbretin tim! (jo me atë mbrapa)”, shkruan Eltoni.

Edhe Aurela Gaçe është çuditur me foton e djalit, që është rritur dhe e pyet Eltonin: Çuni?” Ueeeee sa është rritur, e paçi me jetë”! “Nja 3 pëllëmbe sipër meje po njëherë. Më fut në katror tani”, ia kthen Eltoni. Këngëtari ndodhet me Fjordin në Paris për të bërë një udhëtim bashkë, ku kanë vizituar edhe muzeun e Luvrit.

