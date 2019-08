Tre problemet/ Pse Rama e shpalli ‘Shkodrën prioritet nr.1’

Ju sugjerojme

Në redaksitë e Tiranës kishte nisur të qarkullonte të enjten një informacion se socialistët mund të kenë lëshuar Valdrin Pjetrin, por merakun vazhdojnë ta kenë me kryebashkiaken Voltana Ademi. Lufta për të marrë Shkodrën mund të përqendrohej në manovra juridike, që do pengonin Ademin për të vazhduar detyrën normalisht. Më e pakta që mund të bëhej, do ishte mbledhja e anëtarëve socialistë të Këshillit Bashkiak.

Por teksa gazetarët ishin zhytur në kalkulime me natyrë juridike se çfarë do të ndodhte, një mesazh i shkurtër në Facebook konfirmoi dorëheqjen e Valdrin Pjetrit. Ishte vetë ai që në pak tekste, pranonte edhe ngjarjen e Italisë, duke e quajtur diçka banale.

Largimi i Valdrin Pjetrit e thellon krizën politike në vend. Ajo shton barrën e akuzave mbi shpinën e kryeministrit Edi Rama dhe i jep opozitës një tjetër kartë morale në favor të betejës së saj.

Por problemet mbeten në tre plane.

Së pari, në planin juridik. Askush nuk mund të thotë me saktësi se çfarë do të ndodhë tani. Me tërheqjen e Pjetrit, të gjithë do të jenë me sy nga presidenti Ilir Meta, të cilit mund t’i kërkohet dekretimi i një date të re zgjedhjesh për Shkodrën, edhe pse kreu i shtetit nuk e njeh 30 qershorin. Në këto rrethana, pritet me interes reagimi i palëve politike. Në tavolinë mbetet akoma 13 tetori si propozim nga Ilir Meta për votimet lokale. Në kushtet kur edhe votimet me një parti rezultuan skandaloze, në situatën kur po faktohet se PS nuk fiton në Shkodër as duke kandiduar e vetme, pyetja që ngrihet është se çfarë duhet të ndodhë më shumë për të rrëzuar një proces zgjedhor?

Së dyti, në planin politik. Kriza e rëndë politike nisi për shkak të akuzave të forta se elementët kriminelë kanë depërtuar në politikë, duke deformuar rezultatet zgjedhore në favor të kryeministrit Edi Rama. Por çfarë do të ndryshojë kjo ngjarje në ekuacionin aktual, ku situata duket në ngërç? Kjo mbetet për t’u parë, ndërkohë që ndërkombëtarët po mbajnë shënime dhe pritet që në shtator të jenë në fushën e lojës.

Së treti, në plan social-kulturor. Edhe pse kjo çështje nuk do jetë ndoshta e pranishme në median tradicionale, sërish në mediat sociale po diskutohet fort se përse e majta vazhdon të prodhojë të tilla momente të rënda me qytetin e Shkodrës. Aq më tepër e gjitha kjo vjen në kohën kur kryeministri Edi Rama është zotuar se do e ketë Shkodrën prioritet numër 1. “Shkodra është prioritet shumë i rëndësishëm për mua. Në të gjitha aspektet. Në radhë të parë me një aspekt që ka të bëjë jo me politikën dhe jo me vota, por me gjithçka unë mendoj për atë qytet, për historinë dhe potencialin e tij”, tha ai. Më vonë, vetë Rama e ndau Shqipërinë në tre pjesë dhe vetë u vendos në krye të kampit socialist për veriun. Të gjitha këto mund të marrin shumë interpretime. Por fakt është vetëm një: 30 qershori i Ramës u rrëzua përfundimisht në Shkodër.

Etiketa: Edi Rama