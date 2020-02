Tre të arrestuar në Durrës, mes tyre edhe një refugjat sirian, grabiti banesën

Ju sugjerojme



Tre persona janë vënë në pranga në Durrës. Policia bën me dije se ata janë arrestuar me akuza të ndryshme, njëri i kapur me drogë, tjetri për një aksident pasi drejtonte makinën i dehur dhe një tjeter për vjedhje.

Në pranga u vunë F. A., 25 vjeç, banues në Durrës, i kapur në zonen e plazhit me marijuanë, F. Sh., 36 vjeç, pasi pas një përplasjeje me një mjet tip “BMW”, është konstatuar nga shërbimet e Policisë duke drejtuar mjetin tip “Renault” në gjendje të dehur dhe O. M., 29 vjeç, refugjat sirian i cili ka vjedhur në një banesë dy laptopë dhe një sasi bizhuterish.









Njoftimi i policisë

Specialistët për hetimin e trafiqeve dhe narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, në vijim të punës për evidentimin dhe parandalimin e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve, arrestuan në flagrancë shtetasin:

F. A., 25 vjeç, banues në Durrës, sepse gjatë kontrollit fizik, në lagjen Nr. 13, Plazh, Durrës, iu gjet dhe sekuestrua në cilësinë e provës materiale një sasi 10.5 gr. lëndë narkotike e dyshuar marijuanë.

—–

Specialistët e Qarkullimit Rrugor në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, në vijim të punës për parandalimin e aksidenteve rrugore dhe ndëshkimin e atyre drejtuesve që drejtojnë mjetin në gjendje të dehur, arrestuan në flagrancë shtetasin:

F. Sh., 36 vjeç, banues në Durrës.

Ky shtetas, pas një përplasjeje me një mjet tip “BMW”, është konstatuar nga shërbimet e Policisë duke drejtuar mjetin tip “Renault” në gjendje të dehur.

—

Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Durrës ndaluan shtetasin:

O. M., 29 vjeç, banues në Siri.

Ky shtetas dyshohet se me datë 11.02.2020, në lagjen Nr. 17, Durrës, ka vjedhur në banesën e shtetasit J. Gj., dy laptopë dhe një sasi bizhuterish, si edhe ka tentuar të vjedhë në banesën e shtetasit B. T., ku pasi ka thyer derën e banesës është larguar.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt” dhe “Vjedhja”.