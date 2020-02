“Tregoni kujdes”/ Njihuni me parashikimin e yjeve për shenjën tuaj

Ju sugjerojme



Ky është horoskopi për ditën e martë 25 shkurt 2020 për ju. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi









Kjo ditë do të jetë nën ritmin e duhur në dashuri, por nga mesjava situata do të ndryshojë. Në punë mund të ketë probleme gjë që mund t’iu bëjë nervoz.

Demi

Ju pret një e martë mjaft pozitive sa i takon ndjenjave, ku mund të ketë diçka interesante, ndaj mundohuni që t’i shfrytëzoni mundësitë. Sa i takon punës, do të ketë zhvillime në vijim. Nëse keni probleme ligjore në vijim, mund të ketë të reja të rëndësishme në favorin tuaj.

Binjakët

Ky është një moment shumë i mirë për të nisur projekte të reja, pasi Marsi nuk ndikon më negativisht. Në punë, pritet të ketë përmirësime dhe me gjasë shumë shpejtë do të merrni një telefonatë të rëndësishme.

Gaforrja

Më në fund nuk do e keni më Hënën kundër dhe në dashuri do të ketë një fazë rikuperimi. Përfitoni, pasi kjo situatë nuk do të zgjasë shumë. Në punë, duhet të mundoheni që të zgjidhni një problem duke shmangur debatet.

Luani

Ju pret një ditë pozitive dhe interesante në çdo drejtim. Mundohuni që të mos mbingarkoheni dhe shijoni emocionet në sferën sentimentale. Në punë mund të ketë tensione me një koleg të shenjës së Virgjëreshës, ndoshta për shkak të ndonjë konkurrence.

Virgjëresha

Kjo e martë duhet kapur mirë, ku duhet treguar kujdes, pasi jeni shumë të acaruar. Mundohuni që të mos bini pre e provokimeve. Në punë nëse ka probleme bëni durim, pasi rikuperimi do të nisë vetëm në fundjavë.

Peshorja

Ju pret një ditë e mbushur me tensione në dashuri, ndaj mundohui që të rrethoheni vetëm nga njerëz pozitiv të cilët ju dhurojnë qetësi. Në punë do të nisë një periudhë më e mirë, ku shumë probleme do të kalojnë.

Akrepi

Mund të hasni në ndonjë problem në dashuri, ku do të ketë vështirësi të cilat duhen kaluar. Edhe në punë do të ketë ngadalësime, por asgjë të pazgjidhshme.

Shigjetari

Mundohuni që të mos bëni zgjedhje të guximshme, pasi gjatë kësaj të marte bëni mirë që ti smangni situata kompromentuese. Edhe në punë, mund të ketë vonesa dhe të papritura.

Bricjapi

Keni nevojë që të hapeni me një njeri të afërt, të flisni për problemet tuaja në dashuri, për të parë më qartë brenda vetes dhe në raportin në çift. Sfera profesionale do të jetë e mbrojtur nga Marsi, i cili garanton sukses.

Ujori

Ndjeni nevojën që të ndryshoni diëka në jetën tuaj edhe në mënyrë drastike. Në punë, do të përballeni me mundësi interesante, të cilat duhen kapur fluturimthi.

Peshqit

Mos i nënvlerësoni ndjenjat, pasi në këtë ditë dashuria do të jetë protagoniste. Kush është vetëm, mund të bëjë një takim të rëndësishëm. Nëse një punë nuk ju pëlqen, do të keni mudnësi që ta ndryshoni dhe të shikoni përreth.

