Tritan Shehu: Nisen 2500 protestues nga Gjirokastra (FOTO)

Ish-deputeti i PD, Tritan Shehu, thotë se nga Gjirokastra në drejtim të Tiranës janë nisur 2500 protestues. Mbështetësit e opozitës vijnë nga qytete si Gjirokastër, Përmet, Libohovë, Tepelenë, Dropull dhe Këlcyrë.

Postimi i Tritan Shehut

Qarku i Gjirokastres, i vendosur te mbroje vlerat e demokracise e pluralizmit, perseri ne “rruge” drejt Tiranes. Jane reth 2500 protestues nga Gjirokastra, Permeti, Libohova, Tepelena, Dropulli e Kelcyre, qe do t’i bashkohen protestes se sotme.

Ne fakt eshte shumica e banoreve te atij Qarku, qe gjithmone ka qene ne radhe te pare per te mbrojtur ate qe eshte me e shenjte per Shqiperine e shqiptaret, qe me zemer e mendje do te jene ne Tirane sot ne darke.

Do jene ne Bulevardin Deshmoret e Kombit pikerisht per te protestuar kunder varferise, papunesise, diskriminimit, kunder atrofizimit te universitetit aty, degradimit te sistemit shendetesor e arsimor, faktit qe jane te detyruar te braktisin me mijra ate treve me vlera, pasuri e mundesi te medha etj.

Te gjithe sot ne Tirane per t’i hapur rruge ndryshimit!

