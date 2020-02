Tritan Shehu: Pse i mban sekret qeveria karantinat per rastet e mundshme te koronavirus

Ju sugjerojme



Nga Tritan Shehu

Ministria e Shendetesise fshihet mbas “sekretit shteteror”, sic ndodhi ne Kine!









Edhe mbreme perfaqesuesi i asaj Ministrie deklaroi se vendi (vendet) ku eshte pregatitur “Karantina” per rastet e mundeshme te dyshimta me “Virusin Kinez” eshte “sekret”, njelloj sikur te ishim nen Kim Jong-un.

Kjo shoqerohet edhe me nje “optimizem propagandistik” shume larg realitetit dhe i rrezikshem, se ne qenkemi “vendi me i sigurte ne bote” ne kete drejtim, ndersa psh vete ShBA e Trump e kane ngritur alarmin ne maximum.

Ne fakt ky eshte dhe i njejti mentalitet i manifestuar ne Kine, qe krijoi mbi nje muaj vonese ne deklarimin e asaj epidemie, duke denuar dhe doktorin hero qe e dekonspiroi ate, me deme te pallogariteshme kjo.

Eshte detyra e Ministrise jo te mistifikoje masat apo tu bjere “daulleve te fitores para lufte”, por te beje trasparente cdo procedure, cdo organizim ne mbrojtje nga kjo epidemi e mundeshme, qe sipas OBSh akoma eshte e paqarte se cfare dimensione apo drejtimi do te marre, ashtu si dhe per cdo veprim tjeter, qe ka te beje me shendetesine.

Teorite e tilla te “konspiracionit apo te suksesit” ne fakt duan te fshehin gjendjen reale, nivelin e ulet te pregatitjeve per t’i bere balle nje epidemie te mundeshme jo vetem me disa kontrolle formale ne kufi, por vecanerisht per ta perballuar ate e komplikacionet e saj nqs ajo do te ndodhe, gje qe askush nuk e desheron, por qe as e perjashton dot.

