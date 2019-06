Tritan Shehu: Vendimi “in extremitas”  i Metës, shansi i fundit

Ju sugjerojme

Ish-deputeti i PD-së, Tritan Shehu, e ka cilësuar si “shansi i fundit institucional”, vendimin e Presidentit Ilir Meta për anulimin e zgjedhjeve në 30 qershor. Sipas Shehut ky vendim le të shërbejë që Shqipëria të futet në “shinat institucionale”

Postimi i plotë i Tritan Shehut

Vendimi “in extremitas” i Metes, shansi i fundit institucional!

Shqiperia prej me se dy vitesh ndodhet nen nje “grusht shteti” institucional ne progres.

Nuk ka Gjykate Kushtetuese, as Gjykate te Larte, Gjykatat e Apelit jane drejt atrofizimit, ato te Faktit ne amulli te plote, prokuroria…

Parlamenti me vetem 122 deputete, nga te cilet reth 40 ”pupace” te thirur per te mbushur vendet ne menyre anti kushtetuese.

Procedurat e aplikuara ndaj deputeteve te opozites te larguar ishin anti kushtetuese e anti ligjore, gje qe ne planin formal thote shume (ne ate politik jo).

Shqiperia u kthye ne nje vend ku askush nuk mund te kerkoje te drejten kushtetuese e ligjore.

U krijua nje gjendje anti demokratike, anti institucionale, e pilotuar qellimshem per tu transformuar ne “despote lindore” prej ku dhe inspirohen, ne precipitim drejt skenareve tragjike.

Vendimi i Metes, qe kerkon te ndaloje pikerisht kete rrokullisje, per t’i dhene kohe rivendosjes se disa balancave, po quhet antikushtetues, nga ata qe e futen vendin ne antikushtetushmeri te plote, nen “grusht shteti”.

Ne fakt eshte merita e Metes qe morri me pergjegjshmeri kete vendim te veshtire kushtetues ne situata te veshtira, sinkron me nje levizje masive popullore.

Nuk eshte faji i tij nqs ata qe po e sulmojne sot, nuk kane se ku ta apelojne ate, vecse per cfare vete krijuan.

Le te sherbeje ky vendim per te ndalur “renien e lire”, per te rifilluar te futemi ne “shinat institucionale”.

Etiketa: shtyrja e zgjedhjeve