Triumfi në Champions, ja dhuratat speciale për lojtarët e Liverpool

Jo vetëm trajneri Klopp apo lojtarët, por i gjithë stafi i Liverpool nuk do ta harrojnë kollaj triumfin e tyre në Champions League. Përveçse do t’u ngelet gjithë jetës në memorie, ata do të kenë të stampuar në telefonat e tyre të rinj logon e turneut më të rëndësishëm të futbollit europian për klube. Ka qenë kjo ideja e kompanisë “iDesign Gold” për dhuratën e veçantë që u kanë bërë djemve të “The Red’s”. Bëhet fjalë për një “iPhoneX”, i veshur me ar 24 karat dhe i personalizuar për secilin pjestar të ekipit të Liverpool, me emrin dhe numrin e tij. Tifozët mund të blejnë një telefon të tillë, por duhet të paguajnë një faturë të lartë, pasi ata kushtojnë nga 2.300 deri në 3.500 paund.

