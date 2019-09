Tronditet futbolli, portieri i kombëtares së Curaçao vdes në grumbullim

Ju sugjerojme

Tragjedi në botën e futbollit, e ngjashme me atë të ish-kapitenit të Fiorentina, Davide Astori. Jairzinho Pieter, portieri i kombëtares së Curaçao, vdiq të hënën në grumbullim, në hotelin ku është sistemuar skuadra. Portieri është gjetur pa jetë nga bashkëlojtarët e tij.

Curaçao ishte duke u përgatitur për të luajtur këtë të mërkurë, 11 shtator, një ndeshje kundër Haitit, që korrespondon me “League of Nations” të CONCACAF. Eloy Room, shoku i ekipit, ndau një video, ku shfaqet i gjithë ekipi duke u lutur që portieri të prehet në paqe.

Përveç kësaj, ai ndau disa foto, në të cilat shfaqet Jairzinho Pieter. Portieri ishte 31 vjeç dhe qershorin e kaluar u shpall fitues i “King’s Cup“ me Curaçao, pasi fitoi në finale me Vietnamin, me penallti.

RIP Jarzinho Pieter #22 🙏🏾🇨🇼 pic.twitter.com/FU7k6dFdd1 — Eloy Room (@EloyRoom) September 9, 2019

Curaçao, që njihet zyrtarisht me emrin “País de Curazao”, është një territor autonom i Mbretërisë së Holandës prej 444 km², që ndodhet në jug të Antilles, rreth 50 km larg bregdetit veriperëndimor të Venezuelës, dhe i përket grupit të Ishujve Leeward, së bashku me ishujt fqinj Aruba dhe Bonaire.

Deri në vitin 2010 ishte pjesë e Antileve Holandeze. Kryeqyteti i saj dhe lokaliteti më i populluar është Willemstad, i vendosur në jug të ishullit.

