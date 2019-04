“Tronditet” Juventus/ Luan pa 2 titullarë ndaj Ajaksit

Ju sugjerojme

Përpara sfidës me Ajaksin që do të luhet ditën e nesërme në kuadër të turnit të parë të çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve, Juventusi ka marrë një lajm jo të mirë. Xhorxho Kielini nuk do të jetë i pranishëm në këtë sfidë.

Mbrojtësi ka probleme me pulpën dhe sot nuk ka mundur të stërvitet me grupin për shkak të dhimbjeve.

Një tjetër telash për Alegrin është se edhe Emre Çan do të jetë zyrtarisht jashtë sfidës pasi nuk ka mundur të rikuperohet.

Juventusi humbet 2 lojtarë të rëndësishëm, por fiton atë më vendimtarin, Ronaldon.

Etiketa: Ajax