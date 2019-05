“Far-West” në Vlorë, plagoset kalimtari, shpëton objektivi (Detajet)

Ju sugjerojme

Qyteti i Vlorës është tronditur sërisht nga një atentat me armë zjarri. Gazeta Mapo mëson se një person ka mbetur i plagosur në zonën e njohur si “Lungomare”. Ka qënë një makinë në lëvizje e cila ka ndaluar pranë Kompleksit “Oslo”. Nga ky automjet është qëlluar disa herë drejt një makine tjetër. Nga të dyja automjetet ka patur të shtëna armësh.

Nga të shtënat me armë zjarri ka mbetur i plagosur një qytetar i rastit. Autorët nuk e kanë qëlluar dot objektivin, por një plumb ka kapur qytetarin në këmbë, i cili ishte duke pirë kafe në lokal. Personi i plagosur është Dajko Cenodemaj 58-vjeç, por që sipas Policisë nuk ka lidhje me atentatin. Objektivi i ka shpëtuar atentatit dhe është larguar. Sipas policisë, nga të dyja makinat është qëlluar me kallashnikov. Ende nuk dihet nëse janë ndaluar personat që ishin objektiv i atentatit. Duket se “Far-West” ka vazhduar edhe pranë rrethrrotullimit të Skelës në Vlorë, ku edhe aty janë dëgjuar të shtëna. Plumbat kanë kapur edhe 3 makina që janë në pronësi të Bashkisë Vlorë.

Në Babicë të Vlorës është gjetur e djegur një makinë, e cila dyshohet se ka lidhje me ngjarjen. Autorët sapo kanë dështuar të kryejnë vrasjen, janë larguar me një automjet që dyshohet se është i vjedhur dhe i kanë vendosu zjarrin në zonën e Babicës.

Përplasja me armë zjarri ka ndodhur në lokalin e njohur si të Edison Harizajt, Kompleksi “Oslo”. Harizaj dyshohet se është ekzekutuar për hakmarrje, pak muaj më parë në Durrës.

Zona ku ka ndodhur atentati në Vlorë

Etiketa: te shtena me arme ne vlore