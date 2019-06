Trump, gati të shkelë në Korenë e Veriut

Presidenti Donald Trump thotë se ai është i gatshëm të takohet me udhëheqësin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un, në zonën e çmilitarizuar që ndan dy Koretë, “vetëm për të shtrënguar duart dhe për t’u përshëndetur.”

Presidenti Trump e bëri ofertën në Twitter vetëm disa orë përpara mbërritjes në Korenë e Jugut të shtunën. “Kur të jem atje, nëse Kryetari Kim i Koresë së Veriut e sheh këtë, do ta takoja atë në Kufi / DMZ vetëm për t’i shtrënguar dorën dhe për t’i thënë Hello (?)!” tha presidenti Trump.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!

