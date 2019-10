Trump, në përurimin e “Louis Vuitton” në Texas

Presidenti amerikan Donald Trump iu bashkua të enjten themeluesit dhe drejtuesit ekzekutiv të LVMH, për përurimin e hapjes së fabrikës së re të “Louis Vuitton” në Texas.

Ai u shoqërua nga vajza e tij Ivanka Trump, Sekretari i Tregtisë dhe Sekretari i Punës. Ndërkohë që, Bernard Arnault kishte në krah djalin e tij të dytë, Alexandre, drejtuesin ekzekutiv të një marke gjermane bagazhesh në pronësi të LVMH (Rimoëa), si dhe ekzekutivët e Louis Vuitton.

“Ky po që është vend”-tha Donald Trump, përpara se merrte në dorë një nga çantat LV. Ai e cilësoi Bernard Arnault një “artist” dhe “vizionar”, që po bën një investim të jashtëzakonshëm për Teksasin. Duke e shqiptuar gabim emrin e markës, Trump u shpreh më tej: Është një emër që unë e njoh shumë mirë. Më ka kushtuar shumë përgjatë viteve.Pranë tij, Arnault nënqeshi. Nuk vonoi shumë momenti kur ata iu drejtuan shiritit të kaltër dhe të artë të Louis Vuitton.

LVMH, që zotëron marka si Dior, Givenchy, Marc Jacobs dhe Sephora, u bë marka e parë e modës që përafroi publikisht me veten presidentin. “Ne jemi shumë të nderuar për praninë e presidentit amerikan. Unë nuk jam këtu për të gjykuar llojet e tij të politikave. Nuk kam rol politik. Unë jam afarist. Përpiqem t’i tregoj atë që mendoj për suksesin e ekonomisë së vendit dhe suksesin e asaj që ne po bëjmë”– u shpreh Arnault.

Ndërtimi i fabrikës në Texas,nuk është pritur mirë nga një numër i lartë njerëzish. Disa prej tyre janë shprehur nëpër rrjete sociale se nuk bën sens, pasi ata që kanë mundësi ekonomike për të blerë një çantë LV, nuk do të zgjedhin kurrë ta blejnë në Texas, por në Europë. Nga ana tjetër, prania e Trump-it në përurim dhe lidhja e tij me markën LV po shihet me shumë dyshim.

Ndërtesa ku do të marrë jetë fabrika, është 10 mijë metra katrorë, prej qelqi dhe guri, si dhe mban të varur një portret vaji të themeluesit të markës, ngjitur me një poster të George washington, me pamje nga rreshtat e makinave qepëse. Fabrika do të zhvillohet nga puna e 150 personave dhe numri i tyre mendohet se do të shkojë 1000 në 5 vitet e ardhshme.

This is a good thing for opening more jobs however the value of a Louis Vuitton bag is going to go down… there’s something that’s supposed to feel luxurious when you buy a high end designer bag that was made in Europe… not Texas pic.twitter.com/i8sQmmXTUt

— Hannah Jones (@hannahajoness) October 14, 2019