Trump vs Greta

Greta Thunberg, vogëlushja autike 16-vjeçare, është kthyer në simbol të betejës për të shpëtuar botën nga ndryshimet e klimës. Disa e quajnë heroinë, të tjerë thonë se është vetëm një fëmijë i keqpërdorur. Në samitin e OKB për klimën, ajo u përball me presidentin e SHBA, Donald Trump, një skeptik i qasjes ambientaliste aktuale

Skena të rralla në prag të samitit të klimës në OKB.

Krerët e shteteve dhe qeverive u mblodhën në Nju Jork të hënën për të diskutuar luftën kundër ndryshimeve klimatike- për çudi mori pjesë edhe presidenti i SHBA, Donald Trump.

Ngjarja kryesore e këtij samiti ishte fjalimi i aktivistes për klimën, Greta Thunberg.

Trump i hodhi një sy në mënyrë spontane, por nuk e ndoqi fjalimin e Thunberg. Ai qëndroi vetëm për disa minuta, sepse duhej të merrte pjesë në një aktivitet paralel për lirinë fetare, të cilin e kishte organizuar vetë. Kur u pyet se përse u shfaq si mysafir surprizë, Trump tha: “Sepse besoj tek uji dhe ajri i pastër. Ne kemi ujin më të pastër, ajrin më të mirë”.

Edhe nëse Trump e injoroi Gretën në vend- fjalimi i saj nuk e ka lënë të ftohtë. Sepse në Twitter, presidenti i SHBA e ironizoi 16-vjeçaren suedeze.

“Ajo duket një vajzë e re shumë e lumtur, e cila i gëzohet të ardhmes së shndritshme dhe të mrekullueshme. Do jetë kaq e bukur për ta parë,” u tall Trump.

Videoja që po bën xhiron e internetit tregon se si Greta ia hedh sytë Trump. Pamjet janë shpërndarë dhjetëra mijëra herë. “Nëse një foto vlen sa një mijë fjalë, kjo video vlen sa 100 mijë fjalë,” shkruajnë njerëzit.

Ikona e luftës për klimën, Greta, mbajti një fjalim të ashpër me zemërim në Nju Jork. “Si guxoni të vini te ne të rinjtë, kur keni probleme? Ju ma keni vjedhur fëmijërinë dhe ëndrrat me fjalët boshe”.

Një përzierje e tërbimit të pafuqishëm, akuzave dhe luftës me lotët. “Ne kurrë nuk do ju falim,” thirri ajo me një zë të hollë në sallë. “Si guxoni të vini këtu dhe të thoni që po bëni mjaftueshëm”.

Ndërsa po mbante lotët, ajo u kujtoi njerëzve të fuqishëm të mbledhur në sallë, se ata po e shihnin botën që po shkatërrohej. “Sytë e gjeneratave të ardhshme do të jenë mbi ju- dhe nëse ju do na zhgënjeni, ne nuk do u falim kurrë,” tha me zemërim suedezja e re.

