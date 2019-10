Trupat amerikane tërhiqen nga baza më e madhe në veri të Sirisë

Ju sugjerojme

Trupat amerikane u tërhoqën nga baza e tyre më e madhe në veri të Sirisë të dielën. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Mark Esper tha se të gjitha forcat amerikane që u larguan nga Siria do të vendosen në Irakun perëndimor dhe do të vazhdojnë të kryejnë operacione anti-terroriste kundër Shtetit Islamik në rajon.

Sekretari Esper tha se më shumë se 700 trupa amerikane do të zhvendoseshin në Irak dhe nuk do të ktheheshin në Shtetet e Bashkuara së shpejti, siç ka sugjeruar Presidenti Donald Trump.









Shefi i Pentagonit nuk e përjashtoi mundësinë e sulmeve amerikane kundër terrorizmit nga Iraku në Siri. Por ai tha se planet do të zhvilloheshin me kalimin e kohës dhe përfshijnë diskutime me aleatët në një takim të NATO-s në ditët e ardhshme. Ai tha se nëse forcat amerikane kthehen në Siri ato do të mbrohen nga avionët luftarakë amerikanë.

Shtetet e Bashkuara kanë aktualisht rreth 5000 trupa në Irak sipas një marrëveshjeje midis Bagdadit dhe Uashingtonit. Shtetet e Bashkuara u tërhoqën në vitin 2011 kur operacionet luftarake përfunduan, por u kthyen përsëri pas tre vjetësh kur Shteti Islamik mori nën kontroll një numër të madh të vendit para se ta humbasë atë më vonë. /VOA/

Etiketa: në veri të Sirisë