Trupat e Rusisë në Itali si një mesazh për Perëndimin

Nga Yaroslav Trofimov





Imazhet e publikuara nga Ministria ruse e Mbrojtjes ishin befasuese. Gjeneralët rusë dhe italianë të mbledhur rreth një harte të Italisë, duke përcaktuar rrugët e kalimit të një autokolone ruse.









Automjetet ushtarake, zbukuruar me flamuj rusë dhe pankarta në italisht, rusisht dhe anglisht: “Nga Rusia me dashuri” tregohen duke parakaluar nëpër qytetin verior të Bergamos, një nga më të goditurit rëndë nga pandemia koronavirusit që ka vrarë deri më tani mbi 12,000 italianë.

Rusia mund të përballet së shpejti me një nivel të ngjashëm infeksioni dhe në fillim javë Moska vendosi bllokime të rrepta. Por Presidenti Vladimir Putin nuk e humb as rastin për të shtuar pikë në përpjekjen e tij për të dobësuar aleancat perëndimore.

Në një kohë kur ndihma nga aleatët e Italisë në NATO dhe BE nuk dukej kund, Putin dërgoi nëntë aeroplanë Iluyshin-76 të ngarkuar me pajisje mjekësore dhe personel ushtarak, të cilët zbarkuan në aeroportin ushtarak Pratica di Mare afër Romës, vetëm 24 orë pas bisedës së e 21 marsit që Putin pati me kryeministrin italian Conte.

“Rusët kanë përfituar nga situata në një mënyrë shumë të shkathët. Por është shumë e pakëndshme që tragjedia jonë po shfrytëzohet për qëllime propagande,” thotë Gjenerali në pension Vincenzo Camporini, ish-shefi i shtabit të forcave të armatosura italiane.

Ardhja e shpejtë e më shumë se 100 trupave ruse – në një kohë kur Moska është nën sanksionet e BE-së për pushtimin e Ukrainës në 2014 – kapi shumë zyrtarë italianë në befasi. Rusia – ashtu si Kina në javët e kaluara – veproi në një moment të çrregullimit fillestar brenda BE dhe NATO.

Në fillim të marsit, disa shtete anëtare të BE-së, përfshirë Gjermaninë dhe Francën, bllokuan eksportin e pajisjeve jetike për vendet e tjera. Edhe SHBA tregoi pak solidaritet. “Ne, Perëndimi, e lejuam këtë perceptim të mungesës së ndihmës për njëri-tjetrin,” thotë gjenerali në pension, Ben Ben Hodges, ish komandanti i Ushtrisë Amerikane në Evropë. “Kjo krijoi mundësi për Kremlinin, dhe për Partinë Komuniste Kineze, ta mbushte menjëherë atë boshllëk.”

Shumë nga këto rrudha fillestare tani janë hekurosur me marrëveshjet e BE për prokurimin e përbashkët dhe pranimet në spitalet ndërkufitare. Franca, Gjermania dhe Austria kanë dërguar 3.6 milion maska në Itali.

Forcat ajrore të Gjermanisë kanë filluar fluturimet me pacientë në gjendje kritike për në spitalet gjermane, ndërkohë që Polonia dërgoi mjekë në Brescia. Ushtria amerikane gjithashtu, javën e kaluar dërgoi mjete mjekësore në spitalin e urgjencës që po ngrihet në Milano. Por kjo tashmë është pak për të ndryshuar perceptimin e shumë italianëve se vendi i tyre u braktis.

“Është e vërtetë që, për Kremlinin, çdo rast është i dobishëm për propagandë,” thotë Lia Quartapelle, një ligjvënës nga koalicioni qeverisës në Itali. “Por ne jemi në një situatë që vërtetë kemi nevojë për gjithçka”. /WSJ

/Përktheu: Mapo.al/

