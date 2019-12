Trupat shqiptare e letoneze dhurojnë të ardhura për të prekurit nga tërmeti

Ju sugjerojme

Trupat shqiptare nga Letonia janë solidarizuar me të prekurit nga tërmeti dhe kanë kontribuar me të ardhura.

Ky lajm është publikuar nga ministrja Xhaçka përmes faqes zyrtare në ‘Facebook’, e cila e ka konsideruar një gjest të admirueshëm.









“Një gjest i admirueshëm e domethënës vjen nga Letonia, ku trupat shqiptare, bashkë me ushtarakë të tjerë të vendeve, pjesë e grup-batalionit të NATO-s në mision në Camp Adazi janë solidarizuar me të prekurit e tërmetit të 26 Nëntorit, duke kontribuar me të ardhura.

Shumë falenderime nga larg për këta njerëz që vijnë me zemër pranë nesh!”, ka shkruar Xhaçka.



