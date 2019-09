Tryeza për Zgjedhoren, amb.gjerman: Hap në drejtimin e duhur

Ju sugjerojme

Ambasadori gjerman në Tiranë, Peter Zingraf, ka përshëndetur tryezën e parë për reformën zgjedhore mes partive politike, si një hap në drejtimin e duhur. Zingraf kujton se kjo reformë është një nga kushtet për rrugëtimin e Shqipërisë me BE-në dhe nisja e dialogut për hartimin e një Kodi Zgjedhor avancon ecurinë e këtij procesi.

“Tryeza e sotme e organizuar nga OSBE dhe Kuvendi i Shqipërisë është një hap i parë i rëndësishëm i një dialogu gjithpërfshirës dhe bipartizan, për t’i dhënë reformës zgjedhore një shtysë të re. Unë përshëndes faktin, që përfaqësues të qeverisë, të opozitës parlamentare dhe asaj jashtëparlamentare, përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë ulen në një tavolinë dhe këshillohen për zbatimin e rekomandimeve të ODIHR-it. Kjo tregon gatishmërinë, për të marrë përgjegjësi për të ardhmen e Shqipërisë. Përsa i përket ecurisë së mëtejshme të procesit të afrimit të Shqipërisë me BE-në, do të jetë thelbësore të zhvillohet një dialog me rezultate konkrete për kodin zgjedhor. Gjermania mbetet e gatshme të shoqërojë këtë proces duke ofruar mbështetjen e saj”, shkruan në Facebook Zingraf.

